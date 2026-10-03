Σαλαμίνα: Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη από φλεγόμενο διαμέρισμα – Κατασβέστηκε η φωτιά
Η γυναίκα απεγκλωβίστηκε με τη χρήση κλίμακας και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ. Στην επιχείρηση κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες, ενώ διερευνώνται τα αίτια της πυρκαγιάς.
Κατασβέστηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου σε διαμέρισμα στη Σαλαμίνα, από το οποίο οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν ηλικιωμένη γυναίκα.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου τριώροφου κτιρίου, με την Πυροσβεστική να κινητοποιεί 18 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
Απεγκλωβισμός με κλίμακα
Οι πυροσβέστες απομάκρυναν την ηλικιωμένη από το διαμέρισμα με τη χρήση κλίμακας και την παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Δεν έχει δοθεί ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας της.
Νωρίτερα, λόγω της πυρκαγιάς, είχε ανακοινωθεί διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Σαλαμινομάχων, στο ρεύμα προς Καματερό, από το ύψος της λεωφόρου Σαλαμίνος.
Έρευνα για τα αίτια
Για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.
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