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Φωτιά στο Περάνι Σαλαμίνας – Σηκώθηκαν δύο ελικόπτερα, μήνυμα από το 112 για εκκένωση προς Αιάντειο

Επιχειρούν 48 πυροσβέστες

Φωτιά στο Περάνι Σαλαμίνας – Σηκώθηκαν δύο ελικόπτερα, μήνυμα από το 112 για εκκένωση προς Αιάντειο
DEBATER NEWSROOM

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής, 27 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Περάνι στην Σαλαμίνα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 26 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 15:15.

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Κινητοποιήθηκαν 48 πυροσβέστες με τέσσερεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 2 ελικόπτερα.

Επίσης ο Δήμος Σαλαμίνας κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρα.

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας .

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.

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Φωτογραφία

Στις 15:42 στάλθηκε μήνυμα από το 112 για εκκένωση μέσω Λεωφόρου Περιστερίου προς Αιάντειο.

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