Φωτιά στο Περάνι Σαλαμίνας – Σηκώθηκαν δύο ελικόπτερα, μήνυμα από το 112 για εκκένωση προς Αιάντειο
Επιχειρούν 48 πυροσβέστες
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής, 27 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Περάνι στην Σαλαμίνα.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 26 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 15:15.
Κινητοποιήθηκαν 48 πυροσβέστες με τέσσερεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα.
Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 2 ελικόπτερα.
Επίσης ο Δήμος Σαλαμίνας κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρα.
Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας .
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Περάνι #Σαλαμίνας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε μέσω #Λεωφόρο_Περιστερίου προς #Αιάντειο
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) September 27, 2026
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.
Στις 15:42 στάλθηκε μήνυμα από το 112 για εκκένωση μέσω Λεωφόρου Περιστερίου προς Αιάντειο.
πηγή στην Google
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