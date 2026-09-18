Αναχωρεί για Σαλαμίνα η ιστορική τριήρης «Ολυμπιάς» του Πολεμικού Ναυτικού

Η ιστορική τριήρης «Ολυμπιάς» του Πολεμικού Ναυτικού αναχωρεί για τη Σαλαμίνα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο της ιστορικής Ναυμαχίας της Σαλαμίνας.

Η «Ολυμπιάς» βρίσκεται μονίμως ελλιμενισμένη στο Άλσος Ελληνικής Ναυτικής Παράδοσης, στον Φλοίσβο (Τροκαντερό) του Παλαιού Φαλήρου, και κάθε χρόνο πραγματοποιεί συμβολικά το ταξίδι προς τη Σαλαμίνα για τις επετειακές εκδηλώσεις.

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Λίγο μετά τις 8:00 το πρωί ο κυβερνήτης του Αβέρωφ και της τριήρης Πλοίαρχος του πολεμικού ναυτικού, Τριπόντικας Παναγιώτης έδωσε το σήμα για να ξεκινήσει. Ένα ρυμουλκό οδηγεί την τριήρης και σε δύο περίπου ώρες θα έχει φτάσει στο λιμάνι της Σαλαμίνας.

Πρόκειται για λειτουργικό αντίγραφο της αρχαίας αθηναϊκής τριήρους, του τύπου πλοίου που διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη Ναυμαχία της Σαλαμίνας το 480 π.Χ.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του Δήμου Σαλαμίνας, η τελετή αναπαράστασης της ιστορικής Ναυμαχίας θα πραγματοποιηθεί στις 20 Σεπτεμβρίου, στην Ακτή Σαλαμινομάχων.

Μάλιστα, για πρώτη φορά θα χρησιμοποιηθούν και drone, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή εναέρια αφήγηση των γεγονότων και προσφέροντας μια διαφορετική οπτική στην αναπαράσταση της ιστορικής μάχης.

Η Ναυμαχία της Σαλαμίνας πραγματοποιήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 480 π.Χ., μεταξύ της συμμαχίας των ελληνικών πόλεων και της Περσικής Αυτοκρατορίας. Η ελληνική νίκη αποτέλεσε καθοριστική εξέλιξη και ουσιαστικά την αρχή του τέλους της περσικής εκστρατείας του Ξέρξη στην Ελλάδα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

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Η ιστορική τριήρης «Ολυμπιάς» έχει ολικό μήκος 36,90 μέτρα και μέγιστο πλάτος 5,50 μέτρα. Το βύθισμα στην πλώρη είναι 1 μέτρο, ενώ το μέγιστο βύθισμα φτάνει τα 1,20 μέτρα.

Η μέγιστη ταχύτητά της είναι 10 κόμβοι, ενώ η ταχύτητα συνήθους πλου ανέρχεται στους 8 κόμβους. Το εκτόπισμά της είναι 40 τόνοι όταν είναι άφορτη και 70 τόνοι όταν είναι έμφορτη.

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Το πλήρωμα αποτελείται από 210 έως 216 άνδρες, εκ των οποίων 170 είναι ερέτες, δηλαδή κωπηλάτες. Στο πλήρωμα περιλαμβάνονται επίσης 10 οπλίτες και 4 τοξότες.

Ο οπλισμός της περιλαμβάνει έμβολο με ορειχάλκινη καλύπτρα βάρους 200 κιλών.

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Για την κατασκευή του σκάφους χρησιμοποιήθηκε ξυλεία Oregon, ενώ για τη σύνδεση του κελύφους και των σανίδων χρησιμοποιήθηκαν περίπου 20.000 αρμονίες και σφήνες από οξιά. Για την κατασκευή χρησιμοποιήθηκαν επίσης περίπου 25.000 μπρούτζινα καρφιά διαφόρων μεγεθών, τα οποία ήταν σφυρηλατημένα στο χέρι.

Τα ιστία και τα πανιά είναι κατασκευασμένα από λινό ύφασμα, ενώ ο μέγας ιστός, γνωστός ως «Μαγίστρα», έχει διαστάσεις 11,53 επί 7,44 μέτρα, με συνολικό εμβαδόν 85,8 τετραγωνικά μέτρα. Ο ακάτιος ιστός, γνωστός ως «Τουρκέτο», έχει διαστάσεις 5,67 επί 4 μέτρα και εμβαδόν 22,7 τετραγωνικά μέτρα.

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Η ναυπήγηση της «Ολυμπιάς» ξεκίνησε στις 5 Μαΐου 1985, στα ναυπηγεία Δ. Τζακάκου στο Κερατσίνι, υπό την καθοδήγηση των Άγγλων J. S. Morrison και J. F. Coates, σε συνεργασία με αξιωματικούς του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.

Η καθέλκυση της ιστορικής τριήρους πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουνίου 1987.