Ηράκλειο: Σωτήρια επέμβαση αστυνομικού εκτός υπηρεσίας – Έσωσε ηλικιωμένη, θύμα ενδοοικογενειακής βίας

Ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας έκανε σωτήρια παρέμβαση στο Ηράκλειο Κρήτης σώζοντας μία ηλικιωμένη που έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost.gr, όλα συνέβησαν το πρωί όταν ο αστυνομικός άκουσε από ένα σπίτι σε γειτονιά του Ηρακλείου μία γυναίκα να φωνάζει «βοήθεια θα με σκοτώσει».

Οι φωνές κινητοποίησαν τον αστυνομικό, ο οποίος – αν και ήταν εκτός υπηρεσίας – πήγε να ελέγξει το περιστατικό. Ο αστυνομικός διαπίστωσε πως ο 82χρονος ασκούσε λεκτική και σωματική βία στην 76χρονη σύζυγό του ενώ ήταν παρόν και το 37χρονο παιδί τους, που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.

Μάλιστα, ο 82χρονος στη θέα του αστυνομικού άρχισε να φωνάζει ενώ επιτέθηκε και σε εκείνον. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του 82χρονου που αντιμετωπίζει κατηγορίες ενδοοικογενειακής βίας.