ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Παράσυρση 7χρονου έξω από σχολείο – Τραυματίστηκε στο κεφάλι

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, δεν εμπνέει ανησυχία η κατάσταση του

DEBATER NEWSROOM

Τροχαίο με παράσυρση ενός 7χρονου παιδιού σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (28/1) έξω από σχολείο στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το neakriti.gr να κόκκινο αυτοκίνητο χτύπησε με τον αριστερό καθρέπτη το παιδί, που πήγαινε με τη μητέρα του στο σχολείο, με αποτέλεσμα να πέσει στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί στο κεφάλι.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Η κατάσταση της υγείας του δεν προκαλεί ανησυχία.

Στο σημείο βρέθηκε η Αστυνομία, προκειμένου να καταγράψει το περιστατικό και να διερευνήσει τις συνθήκες του ατυχήματος.

ΕΛΛΑΔΑ

