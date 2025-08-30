Ηράκλειο: Νέο τροχαίο δυστύχημα με νεκρό έναν 87χρονο – Το ΙΧ που οδηγούσε κατέληξε σε γκρεμό

Τραγωδία σημειώθηκε το Σάββατο 30/8 στο Ηράκλειο Κρήτης όταν 87χρονος οδηγώντας το ΙΧ του έκανε “βουτιά θανάτου” σε γκρεμό.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε σήμερα το μεσημέρι στη Σταυρακιανή Καμάρα, κοντά στις Δαφνές του δήμου Ηρακλείου. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 87χρονος βγήκε από την πορεία του και έπεσε από μεγάλο ύψος με αποτέλεσμα ο ηλικιωμένος να βρει ακαριαίο θάνατο.

Η μαρτυρία ηλικιωμένου στο Creta24.gr, που περιγράφει το θανατηφόρο τροχαίο είναι σοκαριστική. Όπως λέει, ο ίδιος κλάδευε λεμόνια όταν άκουσε ένα έντονο μαρσάρισμα και μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου, είδε το όχημα του ηλικιωμένου να κάνει «άλμα», όπως περιέγραψε, να σπάει μια ελιά και να καταλήγει στον γκρεμό και να μετατρέπεται σε άμορφη μάζα σιδερικών.

«Γύρισα και είδα μια σκόνη και τον ουρανό του αυτοκινήτου. Το αυτοκίνητο πήδηξε, δεν ακούμπησε στον γκρεμό. Έκανε “άλμα”, χτύπησε στο τσιμέντο με το μπροστινό μέρος, διέλυσε και έσπασε μια ελιά».

Ο αυτόπτης μάρτυρας πλησίασε, φώναξε το όνομα του ηλικιωμένου αλλά ο ίδιος δεν αποκρίθηκε ποτέ…

«Ο άνθρωπος έφυγε μαρσαρισμένος, κάτι θα είχε πάθει. Φώναξα “Μιχάλη” αλλά τίποτα…».