Τραγωδία στο Αλιβέρι: Σκοτώθηκε αντρόγυνο σε τροχαίο δυστύχημα – Αύριο η κηδεία τους, αφήνουν πίσω 3 παιδιά

Στις 31 Αυγούστου θα αποχαιρετήσουν φίλοι και συγγενείς το ανδρόγυνο που έχασε την ζωή του σε τροχαίο στο Αλιβέρι Εύβοιας.

Σύμφωνα με το evima.gr, η τελευταία πράξη του δράματος αύριο Κυριακή 31 Αυγούστου για το άτυχο ζευγάρι που έφυγε από τη ζωή. Συγγενείς, φίλοι και γνωστοί θα αποχαιρετήσουν το ζευγάρι στην εξόδιο ακολουθία που θα τελεστεί την Κυριακή 31 Αυγούστου στις 17:00 από τον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνα στη Νέα Λάμψακο.

Το ζευγάρι επέβαινε σε μηχανή που κινούνταν προς Αλιβέρι όταν λίγα χιλιόμετρα πριν από την πόλη και κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με αυτοκίνητο τύπου τζιπ. Από τη σφοδρή σύγκρουση ο 44χρονος οδηγός της μηχανής έχασε τη ζωή του ακαριαία ενώ τραυματίστηκε σοβαρά η 41χρονη σύζυγος του.

Αρχικα την μετέφεραν στο γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας και το απόγευμα της Παρασκευής 29 Αυγούστου διεκομίσθη λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης της υγείας της στο Θριάσιο νοσοκομείο.

Εκεί παρά τις προσπάθειες των γιατρών η 41χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και δυστυχώς απεβίωσε.

Το ζευγάρι αφήνει πίσω του τρία ανήλικα παιδιά.