Σας έπεισαν οι απαντήσεις του ΙΣΑ για τους ελέγχους στο ιατρείο Μαζωνάκη;
Σας έπεισαν οι απαντήσεις του ΙΣΑ για τους ελέγχους στο ιατρείο Μαζωνάκη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Σας έπεισαν οι απαντήσεις του ΙΣΑ για τους ελέγχους στο ιατρείο Μαζωνάκη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Ηράκλειο: Βρέθηκε σορός άνδρα στη θαλάσσια περιοχή της Μαδέ

Τη σορό εντόπισαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Μεταφέρθηκε στο λιμάνι Λινοπεραμάτων και από εκεί στο ΠΑΓΝΗ.

Συναγερμός στο Ηράκλειο: Βρέθηκε σορός άνδρα στη θαλάσσια περιοχή της Μαδέ
DEBATER NEWSROOM
UPD: 15:44

Σορός άνδρα εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Μαδέ, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τη σορό εντόπισαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος, τα οποία προχώρησαν στην περισυλλογή της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεταφέρθηκε στο λιμάνι Λινοπεραμάτων

Η σορός μεταφέρθηκε αρχικά στο λιμάνι Λινοπεραμάτων, όπου παρελήφθη από ιδιωτικό όχημα.

Στη συνέχεια μεταφέρεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα του άνδρα ή τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε στη θάλασσα.

Νεότερη ενημέρωση αναμένεται από τις αρμόδιες Αρχές.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Προστασία των ανηλίκων από καπνό και νικοτίνη: Από την ενημέρωση στην πρόληψη
ΕΛΛΑΔΑ

Προστασία των ανηλίκων από καπνό και νικοτίνη: Από την ενημέρωση στην πρόληψη

Η πρωτοβουλία της BAT Hellas εξελίσσεται από την ενημέρωση και την αξιοποίηση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση, με σταθερό στόχο την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ