Συναγερμός στο Ηράκλειο: Βρέθηκε σορός άνδρα στη θαλάσσια περιοχή της Μαδέ

Σορός άνδρα εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Μαδέ, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τη σορό εντόπισαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος, τα οποία προχώρησαν στην περισυλλογή της.

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Μεταφέρθηκε στο λιμάνι Λινοπεραμάτων

Η σορός μεταφέρθηκε αρχικά στο λιμάνι Λινοπεραμάτων, όπου παρελήφθη από ιδιωτικό όχημα.

Στη συνέχεια μεταφέρεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα του άνδρα ή τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε στη θάλασσα.

Νεότερη ενημέρωση αναμένεται από τις αρμόδιες Αρχές.