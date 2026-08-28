Νεκρός 70χρονος στον Πύργο: Εντοπίστηκε μέσα σε πηγάδι στο σπίτι του

Νεκρός εντοπίστηκε ένας ηλικιωμένος άνδρας το πρωί της Παρασκευής, 28 Αυγούστου στον Ελαιώνα Πύργου, μέσα σε πηγάδι που βρίσκεται στην αυλή του σπιτιού του.

Σύμφωνα με το patrisnews, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο 70χρονος να έβαλε τέλος στη ζωή του.

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Τον άνδρα εντόπισαν συγγενικά του πρόσωπα, τα οποία ειδοποίησαν αμέσως τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πύργου, οι οποίες προχώρησαν στην ανάσυρση της σορού από το πηγάδι.

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού έχει αναλάβει η Αστυνομία.