Ηράκλειο: Φορτηγό παρέσυρε τρία ΙΧ και τρία δίκυκλα – Δείτε βίντεο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (27/3) στο Ηράκλειο Κρήτης επί της Λεωφόρου Κνωσσού όταν φορτηγό βγήκε, υπό άγνωστες συνθήκες, εκτός ελέγχου και παρέσυρε συνολικά 6 οχήματα.

Όπως μεταδίδει το creta24.gr, το φορτηγό κινούνταν στο ρεύμα ανόδου της λεωφόρου, όταν ξαφνικά το τρέιλερ του αποσταθεροποιήθηκε με αποτέλεσμα να παρασύρει έξι σταθμευμένα οχήματα.

«Πέρασε το φορτηγό, “άνοιξε το ποδαράκι” και παρέσυρε δύο αυτοκίνητα και δυο μηχανάκια, ενώ όταν πήγε να σταματήσει για να δει τι έχει γίνει τράκαρε και ένα τελευταίο αυτοκίνητο», τόνισε.

Το ένα ΙΧ ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και σταμάτησε σε ένα δέντρο μπροστά από καφετέρια της περιοχής, ενώ μία μηχανή κατέληξε στην είσοδο του καταστήματος.

Από το τροχαίο δεν προέκυψε κάποιος τραυματισμός, ωστόσο τα οχήματα υπέστησαν σημαντικές υλικές ζημιές. «Ευτυχώς οι άνθρωποι που κάθονταν στην καφετέρια δεν έπαθαν κάτι. Ένας άνθρωπος που έβγαινε από διπλανό κατάστημα πρόλαβε, ευτυχώς και πήδηξε και δεν τον τραυμάτισε το μηχανάκι που ανέβηκε πάνω στο πεζοδρόμιο», δήλωσε.

Στο σημείο έσπευσε η Τροχαία, η οποία διεξάγει έρευνα για τα αίτια του περιστατικού και διενεργεί προανάκριση.