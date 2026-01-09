Ηράκλειο: «Ο πατέρας βίαζε και τις δύο αδερφές μου και η μητέρα μας τα ήξερε όλα» – Όσα κατήγγειλε ο αδελφός των κοριτσιών

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση κακοποίησης στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου μία 14χρονη και μία 22χρονη με νοητική στέρηση φέρονται να κακοποιούνταν σεξουαλικά από τον πατέρα τους. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ο 23χρονος αδελφός τους κατήγγειλε τις αποτρόπαιες πράξεις του πατέρα τους και πλέον με εντολή εισαγγελέα έχει πάρει την επιμέλεια τους.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο πατέρας από την σεξουαλική κακοποίηση είχε αποκτήσει και ένα μωρό με την 22χρονη.

«Τα έκανε όλα εκείνος»

Ο αδελφός των δύο κοριτσιών από το Ηράκλειο Κρήτης, Μύρος Βαφάκης, μίλησε στον ραδιοφωνικό σταθμό Politica 89,8 και αποκάλυψε όσα ανατριχιαστικά συνέβαιναν στην οικογένεια του για χρόνια, ενώ επισημαίνει ότι έκανε την καταγγελία για να προστατέψει τις δύο αδελφές του.

«Ο πατέρας μου βίαζε και τις δύο αδελφές μου. Δεν έχει ακουμπήσει άλλος τα κορίτσια. Τα έκανε όλα εκείνος», δήλωσε. Σύμφωνα με όσα λέει ο 23χρονος, οι πράξεις φέρονται να τελούνταν με απειλές και εξαναγκασμό, ενώ περιέγραψε φράσεις που -όπως λέει- χρησιμοποιούσε ο πατέρας τους πριν προχωρήσει στις πράξεις.

«Εγώ νομίζω ότι η μητέρα μου το ήξερε»

Ιδιαίτερα σοβαρές είναι και οι κατηγορίες κατά της μητέρας τους, καθώς ο αδελφός υποστηρίζει ότι γνώριζε τι συνέβαινε, παραμένοντας αμέτοχη και καλύπτοντας τα γεγονότα. «Πιστεύω ότι το ήξερε», δηλώνει χαρακτηριστικά. Επιπλέον, αναφέρει ότι δέχεται πιέσεις και απειλές με στόχο την αφαίρεση της επιμέλειας των δύο αδελφών του και ότι τα κορίτσια έχουν υποστεί και σωματική βία.

Μάλιστα, όπως είπε η μεγαλύτερη αδελφή του τον είχε καταγγείλει για σεξουαλική παρενόχληση, με καθοδήγηση των γονιών τους.

«Η αδελφή μου μου αποκάλυψε ότι το παιδί είναι αποτέλεσμα βιασμού από τον πατέρα μας»

Πιο σοκαριστική είναι η καταγγελία σχετικά με ένα βρέφος, που – σύμφωνα με τους ισχυρισμούς – αποτελεί αποτέλεσμα βιασμού από τον πατέρα τους. «Στις 3 Ιανουαρίου 2025 η αδελφή μου μου αποκάλυψε ότι το παιδί προήλθε από βιασμό και ότι είναι του πατέρα μας», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όπως υποστηρίζει, η αδελφή του ήθελε να μεγαλώσει το παιδί, όμως οι γονείς φέρονται να παρενέβησαν, ενημερώνοντας την Πρόνοια ότι δήθεν δεν ήταν σε θέση να το φροντίσει.

Όπως αναφέρει ο Μύρος Βαφάκης οι γονείς αλλά και η 22χρονη κόρη φέρονται να στοχοποιούν στις καταθέσεις τους έναν Πακιστανό, παρουσιάζοντάς τον ως βιαστή της 22χρονης και πατέρα του παιδιού. «Δεν ήθελαν το παιδί από την πρώτη στιγμή, για να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια», λέει χαρακτηριστικά ο αδελφός, ο οποίος υποστηρίζει ότι έμαθε για την εγκυμοσύνη της αδελφής του λίγο πριν αυτή γεννήσει.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, ο πατέρας έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να γίνει τεστ DNA για να αποδειχθεί η πατρότητα του βρέφους, το οποίο -όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ- γεννήθηκε στις 14 Ιουλίου 2025. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το μωρό δεν έχει δοθεί για υιοθεσία, ενώ μετά την άρνηση των παππούδων του να το αναλάβουν, η φροντίδα του έχει ανατεθεί στην Πρόνοια, αφού και οι υπόλοιποι συγγενείς αρνήθηκαν να το πάρουν.

Παράλληλα, το παιδί φέρεται να φιλοξενείται προσωρινά σε οικογένεια εκτός Κρήτης, ενώ δεν έχει προχωρήσει διαδικασία υιοθεσίας, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα από τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες για να ξεκαθαριστεί πλήρως η υπόθεση.

«Μαζί μου είναι ασφαλείς»

Ο ίδιος δηλώνει ότι οι αδελφές του νιώθουν ασφαλείς μαζί του και θέλουν να παραμείνουν υπό τη φροντίδα του, επισημαίνοντας ότι η εισαγγελέας του έχει ήδη αναθέσει την επιμέλειά τους. Παράλληλα, εκφράζει σοβαρή ανησυχία ότι γίνονται προσπάθειες να επιστρέψουν στο οικογενειακό περιβάλλον, όπου, όπως υποστηρίζει, θα συνεχιστεί η κακοποίησή τους. Τονίζει ότι τα κορίτσια περνούν καλά μαζί του, παρότι συγγενείς ισχυρίζονται ότι είναι άνεργος.

Επιπλέον, ξεκαθαρίζει ότι εργάζεται κανονικά και μπορεί να προσφέρει στα παιδιά ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον, δηλώνοντας αποφασισμένος να συνεχίσει τον αγώνα του μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη.