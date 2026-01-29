Ηράκλειο: Δύο συλλήψεις για 14 κλοπές και ναρκωτικά – Λεία πάνω από 60.000 ευρώ

Στην εξιχνίαση δεκατεσσάρων περιπτώσεων κλοπών, εκ των οποίων έντεκα τετελεσμένες και τρεις απόπειρες, όπως και στη σύλληψη ενός 48χρονου και μιας 41χρονης προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την αστυνομία οι δυο συλληφθέντες κατά το χρονικό διάστημα από 16.06.2025 έως και 27.01.2026 είχαν αφαιρέσει από οικίες στις ευρύτερες περιοχές των Χανίων ,Ρεθύμνου και Ηρακλείου το συνολικό χρηματικό ποσό των 11.630 και προσωπικά αντικείμενα και κοσμήματα συνολικής αξίας 48.650 ευρώ. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας (28-1-2026) αστυνομικοί από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Κλιμάκιο Ειδικών Αποστολών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, εντόπισαν τον άντρα και την γυναίκα να επιβαίνουν σε ενοικιασμένο αυτοκίνητο , πριν την επιβίβαση τους στο πλοίο που θα εκτελούσε το δρομολόγια Ηρακλειο -Πειραιάς.

Σε έλεγχο που τους έγινε και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο όχημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 55,17 γραμμάρια μεθαδόνης 2,7 γραμμάρια ηρωίνης, χρηματικό ποσό 2.400 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα, κοσμήματα, είδη ρουχισμού; προσωπικά έγγραφα και διαρρηκτικά εργαλεία. Σύμφωνα με την αστυνομία αφαιρεθέντα είδη αποδόθηκαν στους κατόχους τους, ενώ η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.