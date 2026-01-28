Ηράκλειο: Βρέφος πέντε ημερών δίνει «μάχη» για τη ζωή του μετά αεροδιακομιδή από Ρόδο

«Μάχη» για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ένα βρέφος, μόλις πέντε ημερών, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης.

Το Χαμόγελο του Παιδιού, σε ανάρτηση του στο Facebook, αναφέρει ότι η Κινητή Ιατρική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών και Παιδιών του Οργανισμού, ανέλαβε την μεταφορά του νεογέννητου αγοριού από τη Ρόδο, μαζί με την θερμοκοιτίδα, και με το αεροσκάφος αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ, μετέφερε το βρέφος με ασφάλεια στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών του Βενιζέλειου Νοσοκομείου στο Ηράκλειο Κρήτης.

«Στο πλευρό του, σε αυτή τη δύσκολη αλλά ελπιδοφόρα διαδρομή, βρέθηκαν οι διασώστες του Οργανισμού μας, ο ιατρός του ΕΚΑΒ και ο πατέρας του — μια πορεία γεμάτη αγωνία, πίστη και αγάπη», αναφέρει μεταξύ άλλων «το Χαμόγελο του παιδιού».

