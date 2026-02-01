Ηράκλειο: Αυτοκίνητο ντελαπάρισε σε τροχαίο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (01/02) στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου, όταν το όχημα ενός οδηγού εξετράπη από την πορεία του και ανετράπη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το flashnews.gr, το αυτοκίνητο αρχικά προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού, η οποία αποκολλήθηκε και κατέληξε πάνω στο αυτοκίνητο, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες του ατυχήματος.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον οδηγό, έναν μεσήλικα άνδρα, που ήταν σε καλή κατάσταση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις και τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες. Η Τροχαία έσπευσε επίσης για να διερευνήσει τα αίτια του ατυχήματος.