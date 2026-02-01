Ένας άνδρας 44 ετών έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα, στο 14 χλμ της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Έδεσσας (ρεύμα εξόδου).

Ειδικότερα, το επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε 44χρονος εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά στηθαία ασφαλείας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνος.