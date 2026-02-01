Οι έμμεσες αυξήσεις στους μισθούς θα ενισχύσουν πραγματικά την οικονομία;
Θεσσαλονίκη: Νεκρός 44χρονος μετά από τροχαίο στην Εθνική Οδό – Το θύμα εκσφενδονίστηκε από τη θέση του

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 44χρονος μετά από τροχαίο στην Εθνική Οδό – Το θύμα εκσφενδονίστηκε από τη θέση του
Ένας άνδρας 44 ετών έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα, στο 14 χλμ της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Έδεσσας (ρεύμα εξόδου).

Ειδικότερα, το επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε 44χρονος εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά στηθαία ασφαλείας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνος.

