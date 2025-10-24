Ηράκλειο: 71χρονη βρέθηκε νεκρή σε καμπίνα κρουαζιερόπλοιου

Σε συναγερμό τέθηκαν οι αρχές το βράδυ της Πέμπτης (23/10) στο Ηράκλειο μετά τον εντοπισμό της σορού μίας 71χρονης σε καμπίνα κρουαζιερόπλοιου.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, Η γυναίκα, υπήκοος Γερμανίας, ταξίδευε με το πλοίο που είχε αναχωρήσει από το Ναύπλιο με προορισμό το Ηράκλειο. Ο ιατρός του πλοίου διαπίστωσε τον θάνατό της κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ενώ αμέσως ειδοποιήθηκαν οι λιμενικές αρχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με τον κατάπλου του πλοίου στο λιμάνι, η σορός της 71χρονης μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, ώστε να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου της.

Η λιμενική αρχή Ηρακλείου έχει αναλάβει την προανάκριση της υπόθεσης.