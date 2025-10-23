Σοκαριστικό εργατικό ατύχημα στο Ηράκλειο: 52χρονος τραυματίστηκε σοβαρά από ατσάλινη ράβδο

Σοκ και ανησυχία προκάλεσε το μεσημέρι της Πέμπτης (23/10/2025) εργατικό ατύχημα σε εργοστάσιο διαλογής σταφίδας στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν 52χρονος εργάτης εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα και τραυματίστηκε σοβαρά στο μπράτσο από ατσάλινη ράβδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το χέρι του άνδρα πιάστηκε στους κυλίνδρους του μηχανήματος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Για περίπου μία ώρα, άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της ΕΜΑΚ προσπάθησαν να τον απεγκλωβίσουν με ειδικά εργαλεία και τη συνδρομή γιατρού του ΕΚΑΒ, προτού μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 52χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.

Σύμφωνα με τον Περιφερειακό Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης, Αρχιπύραρχο Μιχάλη Σεληνιωτάκη, η υπηρεσία ειδοποιήθηκε στις 13:11, και στο σημείο έσπευσαν τρία πυροσβεστικά οχήματα από τον πρώτο σταθμό Ηρακλείου και την 3η ΕΜΑΚ Κρήτης, με ειδικό διασωστικό εξοπλισμό.