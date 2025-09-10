Ιπποκράτειο: Ποινική δίωξη για δωροληψία στον διευθυντή της καρδιοχειρουργικής με το “φακελάκι”

Ποινική δίωξη για δωροληψία ασκήθηκε σε βάρος του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου της Αθήνας, που πιάστηκε με το “φακελάκι”.

Ο κατηγορούμενος, που συνελήφθη επ’ αυτοφώρω με προσημειωμένα χαρτονομίσματα, έπειτα από καταγγελία συζύγου ασθενούς ότι της ζήτησε “φακελάκι”, θα οδηγηθεί στο Αυτόφωρο για να δικαστεί.

H γυναίκα, σύζυγος ασθενή, όσο και αν έλεγε στον γιατρό ότι δεν έχει τα χρήματα και ανησυχεί για την υγεία του ανθρώπου της, εκείνος φαίνεται απλά να έκανε… παζάρια στο ποσό. Απελπισμένη χτύπησε την πόρτα των «Αδιάφθορων» και κατήγγειλε τον γνωστό καρδιοχειρουργό.

Σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να τους είπε:

«Μου ζητάει 5.000 Ευρώ για να προσέχει τον σύζυγο μου που είναι χειρουργημένος και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Δεν έχω αυτά τα χρήματα».

Το πρωί της Τρίτης 9/9, η γυναίκα συνάντησε τον γιατρό στο διάδρομο του νοσοκομείου και του έδωσε τον φάκελο με τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Τότε, οι μυστικοί αστυνομικοί που είχαν στήσει καρτέρι, του πέρασαν χειροπέδες επί τόπου.

«Δε γνωρίζαμε κάτι προφανώς. Είναι ένας έμπειρος γιατρός που έχει κάνει πολλά χειρουργεία και έχει σώσει πολλές ζωές μέσα στο χειρουργείο καρδιάς» δήλωσε ο πρόεδρος των εργαζομένων του Ιπποκρατείου Χρήστος Παπαναστάσης.