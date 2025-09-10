Ιπποκράτειο: Πώς έπιασαν στα “πράσα” τον γιατρό με το “φακελάκι”, η καταγγελία που τον “έκαψε” – Τα πρώτα του λόγια

Σάλο έχει προκαλέσει η σύλληψη του γνωστού καρδιοχειρουργού στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Αθήνας, που συνελήφθη για “φακελάκι“.

Ο διευθυντής καρδιοχειρουργικής κλινικής συνελήφθη επ’ αυτοφώρο με τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα στην τσέπη από τους «Αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ. και τέθηκε σε αναστολή καθηκόντων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος όταν είδε τους «Αδιάφθορους» να εισβάλουν στο γραφείο του δήλωσε έκπληκτος. Μόλις οι αστυνομικοί δήλωσαν την ιδιότητά τους και τον λόγο για τον οποίο βρίσκονταν εκεί, φέρεται να είπε πως τα χρήματα είναι δικά του.

Ο γνωστός μεγαλογιατρός φαίνεται να εκμεταλλεύθηκε την πιο ευάλωτη στιγμή ενός άρρωστου ανθρώπου, ζητώντας ένα μεγάλο ποσό για να τον προσέξει μετά το δύσκολο χειρουργείο.

Μια γυναίκα, σύζυγος ασθενή, όσο και αν έλεγε στον γιατρό ότι δεν έχει τα χρήματα και ανησυχεί για την υγεία του ανθρώπου της, εκείνος φαίνεται απλά να έκανε… παζάρια στο ποσό. Απελπισμένη χτύπησε την πόρτα των «Αδιάφθορων» και κατήγγειλε τον γνωστό καρδιοχειρουργό.

Σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να τους είπε:

«Μου ζητάει 5.000 Ευρώ για να προσέχει τον σύζυγο μου που είναι χειρουργημένος και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Δεν έχω αυτά τα χρήματα».

Το πρωί της Τρίτης 9/9, η γυναίκα συνάντησε τον γιατρό στο διάδρομο του νοσοκομείου και του έδωσε τον φάκελο με τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Τότε, οι μυστικοί αστυνομικοί που είχαν στήσει καρτέρι, του πέρασαν χειροπέδες επί τόπου.

«Δε γνωρίζαμε κάτι προφανώς. Είναι ένας έμπειρος γιατρός που έχει κάνει πολλά χειρουργεία και έχει σώσει πολλές ζωές μέσα στο χειρουργείο καρδιάς» δήλωσε ο πρόεδρος των εργαζομένων του Ιπποκρατείου Χρήστος Παπαναστάσης.

«Ο Εισαγγελέας θα πρέπει να ενημερώσει τον Ιατρικό σύλλογο στον οποίο ανήκει ο άνθρωπος ο οποίος κατηγορείται, για να υπάρξει και πειθαρχική δίωξη πέρα από την ποινική. Και η πρακτική και η πράξη απολύτως απαράδεκτες» δήλωσε στο Star από την πλευρά του o πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου Αθανάσιος Εξαδάκτυλος.

Εν τω μεταξύ, τα στελέχη στο Εσωτερικών Υποθέσεων πάντα ενημερώνουν και με κάθε λεπτομέρεια την Αρχή για την καταπολέμηση του Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος για αντίστοιχες περιπτώσεις και από εκεί αρχίζει η έρευνα για τα οικονομικά των κατηγορούμενων.

Έτσι, αναμένεται να ανοίξουν λογαριασμούς, να κοιτάξουν αν τα έσοδα που έχει, συνάδουν με τα νόμιμα εισοδήματά του, ενώ θα γίνει έλεγχος και στα οικονομικά των στενών συγγενικών του προσώπων.

Γεωργιάδης: Σε αναστολή ο γιατρός που συνελήφθη

«Το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο έβγαλε ήδη σε αναστολή τον επίορκο ιατρό που συνελήφθη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα σήμερα. Κανένα τέτοιο περιστατικό δεν θα γίνει ανεκτό από το ΕΣΥ!

Να μην υποκρύπτετε σε τέτοιους εκβιασμούς, οι λίστες αναμονής για χειρουργείο διαρκώς μειώνονται, το ΕΣΥ εξασφαλίζει την άμεση σας θεραπεία. Μη δίνετε χρήματα και αν σας ζητούν να μας το καταγγέλλετε αμέσως. Μη φοβάστε! Φτιάχνουμε ένα καλύτερο ΕΣΥ, σε αυτό το φακελάκι δεν έχει θέση» έγραψε χαρακτηριστικά.