Ιπποκράτειο: Ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής είχε ζητήσει φακελάκι 5.000 ευρώ και συμβιβάστηκε με 3.000

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας γύρω από τη σύλληψη του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκρατείου νοσοκομείου, ο οποίος πιάστηκε επ’ αυτωφώρω να παίρνει φακελάκι από συγγενείς ασθενούς.

Όπως έγραφε νωρίτερα το DEBATER, o γνωστός καρδιοχειρουργός, Δ. Λ., ζήτησε χρήματα από συγγενή ενός ασθενούς για μετεγχειρητική φροντίδα μετά από επέμβαση ανοικτής καρδιάς. Ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής, μάλιστα, ενώ, στην αρχή είχε ζητήσει το ποσό των 5.000 ευρώ, φαίνεται ότι στην πορεία συμβιβάστηκε με το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ, καθώς ο ασθενής είχε έρθει συστημένος από άλλο γιατρό, γνωστό του ασθενούς.

Σύμφωνα με το Mega και την εκπομπή «Live News» η καταγγελία έγινε από το σύζυγο του 60χρονου ασθενούς. Πρόκειται για μία οικογένεια που μένει μόνιμα στην περιοχή της Αρτέμιδας κι έχει δύο παιδιά ηλικίας 25 και 30 ετών. Μάλιστα, εκτιμάται ότι μέρος των χρημάτων θα πήγαιναν στον γνωστό του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής.

To 2021 είχε συλληφθεί ο προκάτοχός του για τον ίδιο λόγο

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε το «Live News» το 2021 είχε συλληφθεί και ο προκάτοχος του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκρατείου για τον ίδιο λόγο.

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται το 2020, όταν ασθενής κατήγγειλε ότι αναγκάστηκε να δώσει φακελάκι για να κάνει εγχείρηση. Στη συνέχεια έγιναν άλλες οκτώ καταγγελίες από ασθενείς και το στενό τους περιβάλλον, με κάποιους από αυτούς να υποστηρίζουν ότι εκβιάστηκαν από τον γιατρό προκειμένου να του δώσουν το φακελάκι.

Σε βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται ο γιατρός να έχει απέναντι του, είτε ασθενείς, είτε στενούς συγγενείς τους. Όλες τις φορές οι τσάντες ανοίγουν και σε ελάχιστα δευτερόλεπτα οι φάκελοι καταλήγουν στα χέρια του.

Στις 24 Σεπτεμβρίου του 2020 βρέθηκε σε ξαφνικό διπλό έλεγχο στο γραφείο του στο νοσοκομείο και στο σπίτι του το ποσό των 54.350€, καθώς και 4.845£ Αμερικής.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη το 2021, αρνήθηκε τα πάντα και υποστήριξε όσοι του έδωσαν χρήματα το έκαναν αυτοβούλως, χωρίς να τους το έχει ζητήσει εκείνος.