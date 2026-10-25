Audi: Επένδυση-μαμούθ 4,2 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ ανακοίνωσε ο Τραμπ – 4.500 νέες θέσεις εργασίας

Μια μεγάλη επένδυση της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας Audi στις Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτοντας σχέδιο ύψους 4,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την κατασκευή εργοστασίου στην πολιτεία της Τζόρτζια.

Η ανακοίνωση έγινε το Σάββατο (24/10), κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο Πέρι της Τζόρτζια, λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

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Η νέα παραγωγική μονάδα, η πρώτη της Audi στις ΗΠΑ, αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 4.500 θέσεις εργασίας, ενώ θα έχει τη δυνατότητα να παράγει έως και 200.000 οχήματα ετησίως.

Η Audi, θυγατρική του ομίλου Volkswagen, επιβεβαίωσε το επενδυτικό σχέδιο, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί μέρος της στρατηγικής της για ενίσχυση της παρουσίας της στην αμερικανική αγορά.

Τραμπ: «Μια τεράστια επένδυση στην αυτοκινητοβιομηχανία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε την απόφαση της Audi ως σημαντική εξέλιξη για την αμερικανική βιομηχανία.

«Είμαι ενθουσιασμένος που ανακοινώνω μια τεράστια επένδυση στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, στη μεγάλη πολιτεία της Τζόρτζια από μια φανταστική εταιρεία», δήλωσε ενώπιον των υποστηρικτών του.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι η Audi δεσμεύτηκε να επενδύσει 4,2 δισ. δολάρια κοντά στο Μέικον, με στόχο τη δημιουργία ενός μεγάλου εργοστασίου παραγωγής αυτοκινήτων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι εργασίες κατασκευής θα ξεκινήσουν τον επόμενο μήνα.

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Ωστόσο, το επίσημο χρονοδιάγραμμα που παρουσίασαν η Audi και οι αρχές της Τζόρτζια είναι διαφορετικό.

Πότε θα κατασκευαστεί το πρώτο εργοστάσιο της Audi στις ΗΠΑ

Το εργοστάσιο σχεδιάζεται να κατασκευαστεί στην περιοχή Middle Georgia Megasite, στην κομητεία Peach της Τζόρτζια, κοντά στο Μέικον.

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Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της πολιτείας, η διαμόρφωση του χώρου αναμένεται να ξεκινήσει το 2027, ενώ η κατασκευή των εγκαταστάσεων προγραμματίζεται για το 2028.

Η πλήρης παραγωγική λειτουργία τοποθετείται στο 2031, με ετήσια δυναμικότητα 200.000 οχημάτων.

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Το εργοστάσιο θα επικεντρωθεί στην κατασκευή πολυτελών SUV, προσαρμοσμένων στις ανάγκες της αγοράς της Βόρειας Αμερικής.

Η επιλογή της Τζόρτζια συνδέεται, σύμφωνα με την Audi, με τις διαθέσιμες υποδομές, το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, την πρόσβαση στην αμερικανική αγορά και την εγγύτητα σε ήδη ανεπτυγμένες αλυσίδες προμηθευτών.

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Ο ρόλος των δασμών Τραμπ στην απόφαση της Audi

Η επένδυση ανακοινώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία η αμερικανική κυβέρνηση επιδιώκει να ενισχύσει την εγχώρια παραγωγή αυτοκινήτων.

Μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, οι δασμοί στα εισαγόμενα οχήματα αποτέλεσαν σημαντικό παράγοντα στον σχεδιασμό των αυτοκινητοβιομηχανιών.

Η επιβολή δασμών ύψους 25% στα εισαγόμενα αυτοκίνητα έχει αυξήσει την πίεση προς τους κατασκευαστές να επεκτείνουν την παραγωγική τους παρουσία στις ΗΠΑ.

Ο ίδιος ο Τραμπ συνδέει την ανακοίνωση της Audi με την εμπορική πολιτική του, υποστηρίζοντας ότι οι δασμοί συμβάλλουν στην προσέλκυση επενδύσεων.

Από την άλλη πλευρά, επικριτές της πολιτικής αυτής επισημαίνουν ότι οι επιβαρύνσεις στις εισαγωγές μπορούν να αυξήσουν το κόστος των οχημάτων για τους καταναλωτές και να δημιουργήσουν αβεβαιότητα στις επιχειρήσεις.

Σχέδια επέκτασης ή αναδιάρθρωσης της παραγωγής τους στις ΗΠΑ έχουν ανακοινώσει και άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες, μεταξύ των οποίων η General Motors, η Toyota και η Ford.

Audi: «Δεν είναι απόφαση εναντίον της Γερμανίας»

Η επένδυση έχει προκαλέσει συζητήσεις και στη Γερμανία, όπου βρίσκονται σημαντικές παραγωγικές εγκαταστάσεις του ομίλου Volkswagen.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Audi, Γκέρνοτ Ντέλνερ, υπερασπίστηκε την απόφαση, τονίζοντας ότι το σχέδιο δεν προέκυψε αιφνιδιαστικά.

«Αυτής της απόφασης προηγήθηκαν πολλοί μήνες προσεκτικού σχεδιασμού και εντατικών διαπραγματεύσεων», δήλωσε σε δημοσιογράφους την Κυριακή (25/10).

Αναφερόμενος στην παρουσία του δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ κατά την ανακοίνωση, πρόσθεσε:

«Εάν ο Αμερικανός πρόεδρος σάς προσκαλεί, αποδέχεστε την πρόσκληση. Αυτό επιβάλλει ο σεβασμός προς το αξίωμα και προς τη χώρα στην οποία επενδύουμε».

Ο επικεφαλής της Audi ξεκαθάρισε ότι η δημιουργία παραγωγικής μονάδας στις ΗΠΑ «δεν αποτελεί απόφαση κατά της Γερμανίας».

Αντίθετα, υποστήριξε ότι η ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της εταιρείας μπορεί να λειτουργήσει θετικά και για τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας στη γερμανική αγορά.

Οι επιφυλάξεις των εργαζομένων της Volkswagen

Παρά τις ανακοινώσεις, το επενδυτικό σχέδιο δεν έχει ακόμη λάβει την τελική έγκριση του εποπτικού συμβουλίου της Volkswagen.

Στο συγκεκριμένο όργανο συμμετέχουν και εκπρόσωποι των εργαζομένων, οι οποίοι έχουν εκφράσει επιφυλάξεις σχετικά με τις συνέπειες της επέκτασης στις ΗΠΑ για τη γερμανική παραγωγή.

Ο πρωθυπουργός της Κάτω Σαξονίας, Όλαφ Λις, σημείωσε ότι η ενίσχυση της παραγωγής στην αμερικανική αγορά μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία, υπό την προϋπόθεση ότι θα επωφεληθούν και οι μονάδες και οι εργαζόμενοι στη Γερμανία.

Η Audi επιδιώκει, μέσω της νέας επένδυσης, να αναδείξει τη Βόρεια Αμερική σε τρίτο βασικό πυλώνα του παγκόσμιου παραγωγικού της δικτύου, δίπλα στην Ευρώπη και την Κίνα.

Η υλοποίηση του σχεδίου θα εξαρτηθεί από τις τελικές εταιρικές εγκρίσεις και την πρόοδο των προπαρασκευαστικών εργασιών στην Τζόρτζια.