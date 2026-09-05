Τανάγρα – Μαρτυρία στο DEBATER για το Phantom: «Είχε πάρει φωτιά πριν πέσει – Έβγαζε φλόγα 10 μέτρων»

Νέα στοιχεία για τις τελευταίες στιγμές πριν από την τραγική συντριβή του F-4E Phantom II στην Τανάγρα μεταφέρει αυτόπτης μάρτυρας στο DEBATER.

Σύμφωνα με όσα περιγράφει, το μαχητικό αεροσκάφος πέρασε πάνω από το σπίτι του και κατά τη διάρκεια κλειστής καθοδικής στροφής φάνηκε να βγάζει φωτιά από το πίσω μέρος, κοντά στους κινητήρες.

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«Έβγαζε περίπου δέκα μέτρα φωτιά»

Ο αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε στο DEBATER:

«Πέρασε πάνω από το σπίτι μας. Σε κλειστή δεξιά καθοδική στροφή, μόλις έφτασε στο σημείο όπου βλέπετε τη φωτιά, είδα να παίρνει φωτιά και λίγο αργότερα έπεσε.

Πίσω, στους κινητήρες, είδα να βγάζει περίπου δέκα μέτρα φωτιά. Περίπου πέντε δευτερόλεπτα μετά είδα τον καπνό και κατάλαβα ότι είχε πέσει».

Η μαρτυρία αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την εικόνα των τελευταίων δευτερολέπτων της πτήσης, χωρίς ωστόσο να μπορεί από μόνη της να οδηγήσει σε συμπέρασμα για τα αίτια της συντριβής.

Στο σημείο ειδικό κλιμάκιο της Πολεμικής Αεροπορίας

Στην περιοχή της τραγωδίας έχει μεταβεί ειδικό κλιμάκιο της Πολεμικής Αεροπορίας, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία, να εξετάσει τα συντρίμμια και να προχωρήσει στην πρώτη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος.

Οι αρμόδιοι αξιωματικοί αναμένεται να συλλέξουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία από το σημείο, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας θα αξιολογηθούν οι μαρτυρίες, το οπτικοακουστικό υλικό και τα τεχνικά δεδομένα του αεροσκάφους.

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Τα ακριβή αίτια της πτώσης παραμένουν άγνωστα και θα προσδιοριστούν από την επίσημη έρευνα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Στο 401 οι σοροί των δύο χειριστών

Οι σοροί των δύο πιλότων που έχασαν τη ζωή τους μεταφέρθηκαν στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών.

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Οι δύο χειριστές επέβαιναν στο F-4E Phantom II που συνετρίβη κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή.

Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

Με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, κηρύχθηκε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις για την απώλεια των δύο μελών του πληρώματος.

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Το πένθος αρχίζει σήμερα, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026, και θα διαρκέσει έως και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026.

Συλλυπητήρια υπουργού Άμυνας της Κύπρου για τον θάνατο των δύο πιλότων

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας είχε, σήμερα, τηλεφωνική επικοινωνία, με τον ομόλογό του της Κυπριακής Δημοκρατίας Βασίλη Πάλμα, οποίος του εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις για τον θάνατο των δύο αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, στο Athens Flying Week, όπως και τη συμπαράστασή του στις οικογένειες τους, όπως αναφέρει με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας.