Ιωάννινα: Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον 56χρονο στους Λογγάδες – Σηκώθηκε και drone

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές η εξαφάνιση του 56χρονου συνοριοφύλακα στην περιοχή των Λογγάδων των Ιωαννίνων.

Συγκεκριμένα, στις έρευνες συμμετέχει και drone ενισχύοντας την επιχειρησιακή εικόνα και την κάλυψη της περιοχής από αέρος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον 56χρονο στους Λογγάδες– Παρών και ο Δήμος Ιωαννιτών

Στην επιχείρηση αναζήτησης του αγνοούμενου συνοριοφύλακα στην περιοχή των Λογγάδων, που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, συνέδραμε και ο Δήμος Ιωαννιτών, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο.

Συγκεκριμένα, ο ειδικός συνεργάτης του Δημάρχου Ιωαννίνων, Θωμά Μπέγκα, Βασίλης Βράστος, βρέθηκε στο πεδίο των ερευνών, συμβάλλοντας στον συντονισμό και την υποστήριξη της προσπάθειας.

Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συνδρομή του εθελοντή Αγγέλου Νάστου, ο οποίος μαζί με τον κ. Βράστο συμμετείχε στις έρευνες με υπερσύγχρονο drone, ενισχύοντας την επιχειρησιακή εικόνα και την κάλυψη της περιοχής από αέρος.

Ο Δήμος Ιωαννιτών εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες για την εθελοντική αυτή προσφορά, που αποδεικνύει στην πράξη τη δύναμη της συνεργασίας και της αλληλεγγύης.

Ο Δήμος παραμένει σε διαρκή ετοιμότητα και στη διάθεση των αρμόδιων αρχών, συμβάλλοντας με κάθε δυνατό τρόπο στην εξέλιξη των ερευνών.