Ιωάννινα: Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον 56χρονο στους Λογγάδες – Σηκώθηκε και drone
Οι εικόνες από το σημείο
Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές η εξαφάνιση του 56χρονου συνοριοφύλακα στην περιοχή των Λογγάδων των Ιωαννίνων.
Συγκεκριμένα, στις έρευνες συμμετέχει και drone ενισχύοντας την επιχειρησιακή εικόνα και την κάλυψη της περιοχής από αέρος.
Αναλυτικά η ανακοίνωση
Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον 56χρονο στους Λογγάδες– Παρών και ο Δήμος Ιωαννιτών
Στην επιχείρηση αναζήτησης του αγνοούμενου συνοριοφύλακα στην περιοχή των Λογγάδων, που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, συνέδραμε και ο Δήμος Ιωαννιτών, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο.
Συγκεκριμένα, ο ειδικός συνεργάτης του Δημάρχου Ιωαννίνων, Θωμά Μπέγκα, Βασίλης Βράστος, βρέθηκε στο πεδίο των ερευνών, συμβάλλοντας στον συντονισμό και την υποστήριξη της προσπάθειας.
Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συνδρομή του εθελοντή Αγγέλου Νάστου, ο οποίος μαζί με τον κ. Βράστο συμμετείχε στις έρευνες με υπερσύγχρονο drone, ενισχύοντας την επιχειρησιακή εικόνα και την κάλυψη της περιοχής από αέρος.
Ο Δήμος Ιωαννιτών εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες για την εθελοντική αυτή προσφορά, που αποδεικνύει στην πράξη τη δύναμη της συνεργασίας και της αλληλεγγύης.
Ο Δήμος παραμένει σε διαρκή ετοιμότητα και στη διάθεση των αρμόδιων αρχών, συμβάλλοντας με κάθε δυνατό τρόπο στην εξέλιξη των ερευνών.
