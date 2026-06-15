Κόνιτσα: “Ζούσαν χωρίς ρεύμα, σε έναν βρώμικο χώρο” – Η ιστορία των 4 αδελφών που απανθρακώθηκαν στο κοντέινερ

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η κοινωνία της Κόνιτσας μετά την τραγωδία με τα τέσσερα αδέλφια που έχασαν τη ζωή τους από φωτιά που εκδηλώθηκε, στις 06:00, σε κοντέινερ όπου ζούσαν δίπλα στο πέτρινο γεφύρι.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ειδοποιήθηκε για πυρκαγιά σε κοντέινερ στην περιοχή Κάτω Κόνιτσα Ιωαννίνων τα ξημερώματα. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κόνιτσας και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δελβινακίου.

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Κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς εντοπίσθηκαν τέσσερις σοροί, τρεις γυναίκες 69, 83 και 85 ετών ένας άνδρας 76 ετών. Με συντονισμένες ενέργειες των πυροσβεστικών δυνάμεων η πυρκαγιά κατασβέστηκε. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς, έχει μεταβεί στο σημείο το αρμόδιο Ανακριτικό Τμήμα Ιωαννίνων.

Σημειώνεται, ότι οι κάτοικοι της περιοχής γνώριζαν τις άσχημες συνθήκες διαβίωσης των τεσσάρων ηλικιωμένων, οι οποίοι έμεναν εκεί από τον μεγάλο σεισμό του 1996 στην Κόνιτσα. Μάλιστα, πολλές φορές ο Δήμος επιχείρησε να παρέμβει για να μετεγκατασταθούν σε σπίτι χωρίς αποτέλεσμα, καθώς υπήρχε άρνηση από την πλευρά τους.

Οι γείτονες, συγκλονισμένοι, κάνουν λόγο για ένα κοντέινερ-υγειονομική βόμβα. Οι ηλικιωμένοι, οι οποίοι αντιμετώπιζαν προβλήματα υγείας, ζούσαν μέσα σε έναν βρώμικο, γεμάτο σκουπίδια χώρο, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

«Δυστυχώς ήταν ένα τραγικό γεγονός για τον τόπο μας, τέσσερις άνθρωποι να χαθούνε χωρίς να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Ενώ οι περισσότεροι σεισμόπληκτοι μεταφέρθηκαν από τα κοντέινερ ένα χρόνο περίπου μετά το σεισμό, τα τέσσερα αδέλφια επέμεναν να παραμείνουν στο κοντέινερ. Δεν δέχτηκαν να τους φτιάξουν οι υπηρεσίες ένα συμβατικό δωρεάν σπίτι. Στη συνέχεια, δεν θέλησαν να τους φτιάξουν ούτε το παλιό τους σπίτι. Ο δήμος προσφέρθηκε να τους νοικιάσει ένα σπίτι… δεν το δέχονταν. Οι συνθήκες ήταν άσχημες, σε ένα κοντέινερ 25 τ.μ. για τέσσερα άτομα» ανέφερε στο thesspost.gr ο πρόεδρος της κοινότητας Κόνιτσας και πρώην δήμαρχος Πρόδρομος Χατζηευφραιμίδης.

Η έρευνα για τα ακριβή αιτία της φωτιάς είναι σε εξέλιξη, ωστόσο υπάρχει η εκτίμηση να ξεκίνησε από κάποιο κερί η καντήλι που άναβαν για φως.