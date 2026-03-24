ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Μαθητής γυμνασίου εντοπίστηκε με σουγιά 18 εκατοστών έξω από το σχολείο του

Συνελήφθη και η μητέρα

Ιωάννινα: Μαθητής γυμνασίου εντοπίστηκε με σουγιά 18 εκατοστών έξω από το σχολείο του
(EUROKINISSI/ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ)
Αλέξανδρος Τσάκος

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται μαθητής γυμνασίου που κατελήφθει να κυκλοφορεί με σουγιά 18 εκατοστών στα Ιωάννινα.

Ο ανήλικος εντοπίστηκε έξω από το σχολείο του να έχει σε κοινή θέα τον σουγιά με αποτέλεσμα να συλληφθεί. Μετά από επείγουσα καταγγελία που δέχθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων, οι δυνάμεις της αστυνομίας μετέβησαν στο σημείο και οδήγησαν τον ανήλικο στο τμήμα.

Ο μαθητής συνελήφθη άμεσα με τις κατηγορίες της οπλοκατοχής και οπλοφορίας καθώς στην κατοχή του οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν έναν σουγιά στην κατοχή του συνολικού μήκους 18 εκατοστών.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, οι Αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη της μητέρα του ανήλικου μαθητή, η οποία κατηγορείται για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Την προανάκριση και τον σχηματισμό της δικογραφίας ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, ενώ το υλικό θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων για τα περαιτέρω.

