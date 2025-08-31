Ιωάννινα: Καρέ καρέ η κατάρρευση της μεγάλης σκηνής από τους θυελλώδεις ανέμους

Βίντεο που καταγράφει την μανία του αέρα η οποία προκάλεσε την καταστροφή μουσικής σκηνής στα Ιωάννινα φέρνει στην δημοσιότητα χρήστης του ΤικΤοκ.

Ειδικότερα, το απόγευμα του Σαββάτου, ενώ τεχνικοί έστηνα την σκηνή για την συναυλία της Άννας Βίσσης, του Αντώνη Ρέμου και του Χρήστου Μάστορα στα Ιωάννινα, οι πολύ δυνατοί άνεμοι ξερίζωσαν την οροφή της σκηνής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αμέσως έφθασαν στην περιοχή ασθενοφόρα τα οποία όμως δεν χρειάστηκε να κάνουν κάποια διακομιδή καθώς δεν υπήρξε τραυματισμός.

Επίσης γερανοφόρα οχήματα φρόντισαν για την απομάκρυνση του στέγαστρου:

Δείτε το βίντεο:

Ματαιώθηκε η συναυλία

Η μανία των καιρικών φαινομένων ακύρωσε την συναυλία θα πραγματοποιείτο στην πλατεία Μαβίλη στα Γιάννενα. Έτσι η εκδήλωση ακυρώθηκε και η εταιρεία παραγωγής λίγο αργότερα εξέδωσε δημόσια ανακοίνωση για το ατυχές συμβάν.

«Ματαίωση της συναυλίας του “2nd P&I Open Air Festival» λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων.

Σήμερα (30.08.2025), περί τις 16.40-17.10 ήτοι, περίπου τρεις ώρες πριν από την έναρξη της προγραμματισμένης συναυλίας του “2nd P&I Open Air Festival» η σκηνή κατέρρευσε λόγω αιφνίδιων εντονότατων ανέμων που ξέσπασαν για 5 και πλέον λεπτά, με τη μορφή ανεμοστρόβιλου, που μετέτρεψε τον χώρο σε βομβαρδισμένο τοπίο, καταστρέφοντας όλο το επάνω μέρος της σκηνής εμφάνισης των καλλιτεχνών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ευτυχώς, κατά το συμβάν, κανείς από τους συντελεστές δεν βρισκόταν στη σκηνή, ούτε στον περιβάλλοντα χώρο, με αποτέλεσμα να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Υπό τις άνω συνθήκες η P&I και η εταιρεία παραγωγής Galaxias Live Productions, αποφάσισαν από κοινού, όπως για την προστασία του κοινού, των καλλιτεχνών: Άννας Βίσση, Αντώνη Ρέμου, Χρήστου Μάστορα και Mέλιsses και όλων των συντελεστών της συναυλίας, να ματαιώσουν τη σημερινή εκδήλωση», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.