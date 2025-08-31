Άννα Βίσση: «Λυπάμαι τόσο πολύ…» – Ακυρώθηκε η συναυλία στα Ιωάννινα

Ακυρώθηκε η πολυαναμενόμενη συναυλία της Άννας Βίσση, του Αντώνη Ρέμου και του Χρήστου Μάστορα με τις Melisses, που ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στην πλατεία Μαβίλη στα Ιωάννινα.

Η διοργανώτρια εταιρεία πήρε αυτή την απόφαση, έπειτα από προβλήματα που προκάλεσαν οι ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Μάλιστα, από την κακοκαιρία κατέρρευσε τμήμα της σκηνής, καθιστώντας αδύνατη και επικίνδυνη τη διεξαγωγή της συναυλίας.

Μέσω ανάρτησης στο Instagram η Άννα Βίσση αναφέρθηκε στην ακύρωση της συναυλίας, εκφράζοντας τη βαθιά της λύπη για την εξέλιξη.

«Λυπάμαι τόσο πολύ που για άλλη μια φορά δεν μπόρεσε να γίνει αυτή η συναυλία μας στα Γιάννενα! Είχαμε όλοι την αγωνία μήπως τη χαλάσει ο καιρός πράγμα που έγινε εν τέλει συν το απρόβλεπτο ατύχημα ένεκα αέρα νωρίς το απόγευμα που διέλυσε εντελώς την ελπίδα να πραγματοποιηθεί…

Ευτυχώς δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός! Θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλους εσάς που ταξιδέψατε από πολλά μέρη για να έρθετε και να σας ευχηθώ καλή και ασφαλή επιστροφή . Εις το επανιδείν», έγραψε η Άννα Βίσση.

Η συναυλία δεν ανακοινώθηκε αν θα επαναπρογραμματιστεί.