Γιάννενα: Οι θυελλώδεις άνεμοι σήκωσαν οροφή σε σκηνή – Ακυρώθηκε η συναυλία (Βίντεο)

Ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (30/8) σε σκηνή στα Γιάννενα όταν θυελλώδεις άνεμοι ξήλωσαν οροφή την ώρα που οι τεχνικοί ήχου έστηναν συναυλία.

Ειδικότερα, οι θυελλώδεις άνεμοι που σάρωσαν την περιοχή κοντά στη λίμνη παρέσυραν τη σκηνή που είχε στηθεί για την πολυαναμενόμενη συναυλία της Άννας Βίσση, του Αντώνη Ρέμου και του Χρήστου Μάστορα με τις Μέλισσες στην πλατεία Μαβίλη στα Γιάννενα.

Από το περιστατικό, δεν υπήρξαν τραυματισμοί με τους τεχνικούς να στέκονται τυχεροί, καθώς εκείνη την ώρα εργαζόταν για τις τελευταίες λεπτομέρειες.