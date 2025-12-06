Ιωάννινα: Εξαρθρώθηκε τριμελής συμμορία που διακινούσε ναρκωτικά

Στην εξάρθρωση συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικά στα Ιωάννινα προχώρησε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων το βράδυ της Παρασκευής 5/12.

Για την αποδόμησή της πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν και τα τρία μέλη της, τα οποία πρόκειται για -2- νεαρής ηλικίας ημεδαπούς και έναν αλλοδαπό και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για – κατά περίπτωση – σύσταση συμμορίας, παραβάσεις περί ναρκωτικών, παράνομη οπλοκατοχή και βία κατά υπαλλήλων.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, συνελήφθη ημεδαπός συνεργός τους, με την κατηγορία της κατοχής ναρκωτικών.

Αναλυτικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, η οποία περιλάμβανε τόσο φυσικές όσο και τεχνικές μεθόδους, οι τρεις κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, είχαν ενωθεί με σκοπό τη διακίνηση ακατέργαστης κάνναβης και κοκαΐνης σε χρήστες της ευρύτερης περιοχής των Ιωαννίνων, αποκομίζοντας οικονομικά οφέλη.

Στο πλαίσιο των ερευνών, που ακολούθησαν των συλλήψεων, βρέθηκαν στα σπίτια και σε χώρους εργασίας τους, συνολικά, τα εξής:

συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους -42,5- γραμμαρίων,

πιστόλι με γεμιστήρα κενό φυσιγγίων,

-40- φυσίγγια,

χρηματικό ποσό -10.220- ευρώ,

-3- ζυγαριές ακριβείας,

-2- τρίφτες κάνναβης,

διάφορες νάιλον συσκευασίες, κενές περιεχομένου και

-4- κινητά τηλέφωνα.

Ακόμα, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε σπίτι ημεδαπού, όπου μέλος της συμμορίας απέκρυπτε ναρκωτικές ουσίες, στο οποίο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -8,6- γραμμάρια κάνναβης, τρίφτης και -2- ζυγαριές ακριβείας, ενώ κατασχέθηκαν επίσης και -2- οχήματα, ως μέσα τέλεσης της εγκληματικής τους δράσης.

Άπαντες οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.