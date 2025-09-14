Ιωάννινα: Εντοπίστηκε νεκρός σε δάσος ο ηλικιωμένος που αγνοούνταν

Τραγικό τέλος είχε η αναζήτηση ενός ηλικιωμένου έπειτα από την πολυήμερη εξαφάνισή του στα Ιωάννινα.

Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής (14/09) ο ηλικιωμένος στην Αρτοπούλα του δήμου Δωδώνης στα Ιωάννινα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τις 3 Σεπτεμβρίου αναζητούνταν τα ίχνη του 81χρονου, ενώ η σορός του άνδρα εντοπίστηκε σε δασώδη περιοχή κοντά σε χωριό, με τους κατοίκους να καλούν άμεσα τις αρχές.

Από τα πρώτα στοιχεία της αστυνομίας δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Ο 81χρονος που αντιμετώπιζε προβλήματα άνοιας έχασε πιθανότατα τον προσανατολισμό του αφού έφυγε από το σπίτι του, περιπλανήθηκε και δεν άντεξε.

Ο ακριβής χρόνος θανάτου αλλά και τα αίτια θα προκύψουν από τη νεκροψία νεκροτομή που θα διενεργηθεί.