Ιωάννα Τούνη: Νέα διακοπή στη δίκη της για το revenge porn – Δεν προβλήθηκε το ροζ βίντεο στην αίθουσα

Στις 20 Φεβρουαρίου 2026 θα συνεχιστεί η δίκη για την υπόθεση του revenge porn με θύμα την Ιωάννα Τούνη, μετά τη νέα διακοπή που αποφασίστηκε σήμερα από το δικαστήριο της Θεσσαλονίκης. Αν και η σημερινή διαδικασία θεωρούνταν κρίσιμη, καθώς ήταν προγραμματισμένη η προβολή του επίμαχου βίντεο στην αίθουσα, ο χρόνος δεν επαρκούσε για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η καθυστέρηση οφείλεται στη μεγάλη διάρκεια των καταθέσεων των τελευταίων μαρτύρων, οι οποίες μονοπώλησαν το ενδιαφέρον της έδρας.

Ως εκ τούτου, η προβολή του υλικού και οι επόμενες κινήσεις της ακροαματικής διαδικασίας μεταφέρθηκαν για τη νέα δικάσιμο στα τέλη του επόμενου μήνα.

Νωρίτερα το πρωί, η Ιωάννα Τούνη έφτασε στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης εμφανώς φορτισμένη συναισθηματικά.

Μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες που την περίμεναν, δεν έκρυψε την αγωνία της για την εξέλιξη της υπόθεσης, την οποία η ίδια έχει φέρει ενώπιον της δικαιοσύνης διεκδικώντας την τιμωρία των υπευθύνων για τη διαρροή του προσωπικού της υλικού.

«Ευελπιστώ να έχουμε την απόφαση, αν όχι σε αυτήν, την επόμενη δικάσιμο. Είναι κάτι που περιμένω πολύ, το έχω ξαναπεί, δεν βρίσκομαι εδώ μόνο για μένα. Βρίσκομαι για κάθε γυναίκα, η οποία μπορεί να έχει περάσει κάτι αντίστοιχο και μπορεί να μη βρήκε τη δύναμη να σταθεί μέχρι τα δικαστήρια, όπως εγώ σήμερα.

Εύχομαι πραγματικά να υπάρχει δικαιοσύνη και να υπάρχει παραδειγματική τιμωρία στους κακοποιητές αυτούς, γιατί πραγματικά έρχομαι εδώ πέρα και δε ζητάω τίποτα οικονομικό, πραγματικά δεν έχω το παραμικρό όφελος. Έρχομαι και σφίγγεται κάθε φορά η καρδιά μου. Το μόνο που θέλω είναι δικαιοσύνη, παραδειγματική τιμωρία», είχε δηλώσει σήμερα το πρωί η Ιωάννα Τούνη.

Δείτε παρακάτω σχετικό βίντεο: