Σέρρες: Σύλληψη διαιτητή για στημένους αγώνες – Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Ο 58χρονος διαιτητής πολεμικών τεχνών Κ.Κ. συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής (24/04) στις Σέρρες, φέρνοντας στο φως της δημοσιότητας μία υπόθεση διαφθοράς στον ερασιτεχνικό αθλητισμό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα αναφέρει η Αστυνομία σε ανακοίνωση της, ο 58χρονος κατηγορείται για δωροληψία με σκοπό την αλλοίωση αποτελεσμάτων σε πανελλήνιο πρωτάθλημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, ο κατηγορούμενος φαίνεται να εκμεταλλευόταν τη θέση του ως διαιτητής για προσωπικό όφελος. Όπως προκύπτει, προσέγγιζε αθλητές ζητώντας περίπου 1.000 ευρώ, υποσχόμενος ευνοϊκή αντιμετώπιση κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Ωστόσο, τα ανταλλάγματα που φέρεται να πρότεινε δεν περιορίζονταν μόνο σε μια διάκριση. Μεταξύ άλλων, παρουσιαζόταν να εγγυάται:

την ένταξη των αθλητών στην Εθνική ομάδα

καθώς και την απόκτηση πολύτιμης μοριοδότησης για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κάτι που αποτελεί σημαντικό κίνητρο για πολλούς νέους και τις οικογένειές τους.

Η σύλληψή του δρομολογήθηκε ύστερα από επιχείρηση «ελεγχόμενης παράδοσης» που οργάνωσαν οι Αρχές. Οι αστυνομικοί απέστειλαν πακέτο με 1.000 ευρώ στο ξενοδοχείο όπου διέμενε ο διαιτητής και, τη στιγμή που εκείνος το παρέλαβε, επενέβησαν άμεσα προχωρώντας στη σύλληψή του.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης κατασχέθηκαν τόσο τα χρήματα όσο και το κινητό τηλέφωνό του, το οποίο θα εξεταστεί από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να εντοπιστούν ενδεχόμενες επικοινωνίες που σχετίζονται με την υπόθεση.

Ο συλληφθείς έχει ήδη οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να εξετάζουν αν ενεργούσε μεμονωμένα ή αν συνδεόταν με ευρύτερο κύκλωμα στον χώρο των πολεμικών τεχνών, στο οποίο ενδέχεται να εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα από τον αθλητισμό.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Αναφέρεται ότι, στην Υ.Α.Ο.Ε.Β.Ε. περιήλθαν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο ως άνω Α) κατηγορούμενος, που ασκεί καθήκοντα υπεύθυνου διαιτησίας σε αγώνες TAEKWONDO, εν όψει επικείμενων αγώνων πανελλήνιου πρωταθλήματος νέων, που θα διεξαχθεί στην πόλη των Σερρών την 25 & 26 Απριλίου, προσέγγισε γονείς δυο (2) αθλητών, τα στοιχεία των οποίων δεν περιήλθαν σε γνώση της Υ.Α.Ο.Ε.Β.Ε., μελών αθλητικών σωματείων των Αθηνών, που πρόκειται να συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη διοργάνωση και προκειμένου να επηρεάσει την εξέλιξη και το αποτέλεσμα αγώνων προς όφελός τους και να λάβουν έτσι, εκτός της διάκρισης και την ένταξή τους στην Εθνική ομάδα, επιπλέον και μοριοδότηση για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ζήτησε την απολαβή χρηματικού ποσού ύψους χιλίων (1.000) ευρώ, για κάθε αθλητή, τα οποία θα καταβάλλονταν κατόπιν συνεννόησης σε ξενοδοχείο διαμονής στις Σέρρες. Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε προέκυψε ότι ο Α) κατηγορούμενος, είναι μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ταεκβοντό (ΕΛ.Ο.Τ.) καθώς και της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.), ενώ εμφανίζεται στο διαδίκτυο ως Referee Director ETU & HTF στο Ταεκβοντό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο καταγγελλόμενος, επρόκειτο να αφιχθεί στην πόλη των Σερρών την 24-04-2026 όπου θα διέμενε στο ξενοδοχείο «PHILIPPOS XENIA HOTEL», ενώ θα λάμβανε το επίμαχο ποσό των (1.000) ευρώ σε ταχυδρομικό δέμα, που θα του αποστέλλονταν στο ως άνω ξενοδοχείο. Κλιμάκιο αστυνομικών της Υ.Α.Ο.Ε.Β.Ε. μετέβη άμεσα στην πόλη των Σερρών και από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι απογευματινές ώρες της 23-04-2026, παραδόθηκε στο ξενοδοχείο κλειστό δέμα σε μορφή συσκευασίας κρασιού, από υπάλληλο της εταιρείας παράδοσης τροφίμων και εμπορευμάτων “WOLT” ο οποίος ανέφερε ότι προορίζονταν για τον Α) κατηγορούμενο και το οποίο φυλασσόταν στο γραφείο υποδοχής (reception), ενώ ο αποστολέας ήταν άγνωστος.

Κατόπιν ενημέρωσης του Εισαγγελέα ​Ποινικής Δίωξης Σερρών, αστυνομικοί της Υ.Α.Ο.Ε.Β.Ε. άνοιξαν το δέμα και διαπίστωσαν ότι αυτό περιείχε μια φιάλη ποτού και έναν κλειστό συραμμένο λευκό φάκελο, εντός του οποίου υπήρχαν είκοσι (20) χαρτονομίσματα των πενήντα -50- ευρώ, ήτοι το χρηματικό ποσό των -1.000- ευρώ, ενώ έξωθεν της συσκευασίας ήταν επικολλημένο σημείωμα που ανέγραφε το επίθετο του δράστη. Μεσημβρινές ώρες της 24-04-2026, ανωτέρω προσήλθε στο ξενοδοχείο και αφού ενημερώθηκε ότι υπάρχει δέμα στο όνομά του από υπάλληλο της υποδοχής του ξενοδοχείου, το παρέλαβε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άμεσα αστυνομικοί της Υ.Α.Ο.Ε.Β.Ε., αφού του έκαναν γνωστή την αστυνομική τους ιδιότητα, τον ακινητοποίησαν στο δεύτερο όροφο του ξενοδοχείου, πριν εισέλθει στο δωμάτιό του. Το δέμα με τη φιάλη του ποτού, το επίμαχο χρηματικό ποσό των -1.000- ευρώ και το κινητό του τηλέφωνο κατασχέθηκαν.