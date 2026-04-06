Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας σε βάρος της δικηγόρου των δύο κατηγορουμένων στην υπόθεση της Ιωάννας Τούνη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, άγνωστοι προκάλεσαν φθορές στο όχημα της νομικού που εκπροσωπεί την άλλη πλευρά.

Το απρόοπτο συνέβη έξω από το σπίτι της κ. Σωτηρίας Πανουσάκη στη Θεσσαλονίκη, όπου βρέθηκαν σπασμένα τα τζάμια του αυτοκινήτου της.

Όλα όσα είπε η Σωτηρία Πανουσάκη για το περιστατικό

«Ξεκίνησα πρωί πρωί γιατί έπρεπε να είμαι στα δικαστήρια. Ήμουν στις 8 παρά δέκα έξω από το αυτοκίνητό μου και το βρήκα σε αυτήν κατάσταση. Γνώριζαν ότι ήταν το δικό μου. Υπήρχαν τουλάχιστον 15 αυτοκίνητα από την μια πλευρά και άλλα δέκα από την δίπλα. Δέχομαι υβριστικά μηνύματα καθημερινά.

Εγώ θέλω ένα πράγματα να πω, ότι όλη αυτή η ρητορική μίσους πρέπει να σταματήσει. Αυτοί οι άνθρωποι ζουν στην ίδια πόλη, τον έχει συναντήσει ένα εκατομμύριο φορές όλα αυτά τα χρόνια», δήλωσε η δικηγόρος των κατηγορουμένων στον ΑΝΤ1.

Οι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση του revenge porn σε βάρος της Ιωάννας Τούνη καταδικάστηκαν πρόσφατα σε ποινές φυλάκισης τεσσάρων και τριών ετών με αναστολή.

Ωστόσο, η ένταση αναζωπυρώθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο, όταν η γνωστή influencer συνάντησε τυχαία τον δεύτερο καταδικασθέντα στο ίδιο νυχτερινό κέντρο που βρισκόταν και η ίδια.

Η Ιωάννα Τούνη δημοσιοποίησε άμεσα τα στοιχεία του μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram, προκαλώντας την αντίδραση της άλλης πλευράς.

Αποτέλεσμα της κίνησης αυτής ήταν η σύλληψή της λίγες ώρες αργότερα, καθώς ο άνδρας κατέθεσε εναντίον της μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση.