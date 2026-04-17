Δήμητρα Αλεξανδράκη για Ιωάννα Τούνη: «Δεν έχει συνειδητοποιήσει τη νίκη της, είναι σύμβολο ελπίδας»

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη χαρακτήρισε την Ιωάννα Τούνη ως «σύμβολο ελπίδας», μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Παρασκευή 17 Απριλίου για τη δικαίωση της φίλης της στη δίκη για την υπόθεση revenge porn. Το μοντέλο τόνισε πως η influencer δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμα το μέγεθος της νίκης της, η οποία πλέον αφορά όλες τις γυναίκες.

Οι δύο δράστες καταδικάστηκαν από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης για παραβίαση προσωπικών δεδομένων με σκοπό τη βλάβη. Παρά την καταδίκη, η Εισαγγελία Εφετών άσκησε έφεση κατά της απόφασης, κρίνοντας πως οι ποινές που επιβλήθηκαν έπρεπε να είναι αυστηρότερες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη, μεταξύ άλλων, υποστήριξε πως η υπόθεση έπαψε να έχει προσωπικό χαρακτήρα και μετατράπηκε σε έναν συλλογικό αγώνα ενάντια στην κακοποίηση.

Όλα όσα είπε η Δήμητρα Αλεξανδράκη

«Και η ίδια η Ιωάννα δεν έχει συνειδητοποιήσει τη νίκη της. Έχει παλέψει πάρα πολύ αυτή η γυναίκα. Από κάποιο σημείο και μετά δεν ήταν μόνο προσωπικό, ήταν ένας αγώνας και για όλες τις γυναίκες. Αναρωτιόμαστε τι έχει κάποιος μέσα του σαν άνθρωπος για να κάνει κάτι τέτοιο σε μια γυναίκα.

Το στομάχι που είχε η Ιωάννα με αυτά που ακουγόντουσαν, εγώ σαν φίλη της δεν τα άντεχα. Η Ιωάννα είναι ένα σύμβολο ελπίδας. Αυτή η δικαίωση δεν ήταν μόνο για την Ιωάννα, ήταν για όλους», τόνισε η instagrammer.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο:

Η εξομολόγηση για τον νέο της σύντροφο

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη εξομολογήθηκε πως είναι ξανά ερωτευμένη και σε σχέση, περίπου ενάμιση χρόνο μετά τον χωρισμό της που απασχόλησε έντονα. Η ίδια αποκάλυψε πως η προηγούμενη πολυετής σχέση της είχε οδηγηθεί σε έναν κρυφό γάμο, γεγονός που μέχρι σήμερα δεν ήταν γνωστό στο ευρύ κοινό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η ζωή με το αγόρι είναι ωραία. Μετά από ένα χρόνο και κάτι που έχω χωρίσει με τον πρώην σύζυγό του είναι υπέροχο. Είναι το πιο όμορφη συναίσθημα στον κόσμο. Ο συγκεκριμένος είναι άκρως αντίθετος από εμένα. Μου στάθηκε στο πρόβλημα μου όταν δεν είχα κανέναν. Δεν θυμάμαι να έχω νιώσει να με θέλει κάποιος για εμένα. Όλοι ήταν της βιτρίνας», αποκάλυψε για πρώτη φορά.