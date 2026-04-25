Προσωρινά μέτρα στήριξης vs μόνιμες λύσεις: Σε περιόδους κρίσης τι ωφελεί περισσότερο την αγορά;
ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Ένταση με την αστυνομία και προβλήματα εισόδου στο Πανθεσσαλικό (Βίντεο)

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Ένταση με την αστυνομία και προβλήματα εισόδου στο Πανθεσσαλικό (Βίντεο)
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Λίγη ώρα πριν από τη σέντρα του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson μεταξύ ΠΑΟΚ και ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό, σημειώθηκαν μικρής διάρκειας εντάσεις έξω από το γήπεδο ανάμεσα σε οπαδούς του ΠΑΟΚ και αστυνομικές δυνάμεις.

Μεγάλος αριθμός φίλων της ομάδας της Θεσσαλονίκης είχε συγκεντρωθεί στο σημείο ελέγχου, όπου πραγματοποιούνταν η είσοδος προς τις κερκίδες, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί συνωστισμός και στιγμιαία ένταση με τις αρχές. Η κατάσταση, ωστόσο, δεν πήρε διαστάσεις και αποκαταστάθηκε γρήγορα.

Η αστυνομία προχώρησε σε περιορισμένη χρήση σπρέι για να διαχειριστεί τη ροή του κόσμου, ενώ στη συνέχεια έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να ομαλοποιηθεί η διαδικασία εισόδου στο γήπεδο.

Παράλληλα, καθυστερήσεις και ταλαιπωρία αντιμετώπισαν και οι φίλοι του ΟΦΗ, καθώς υπήρξαν προβλήματα στην ταυτοποίηση των εισιτηρίων λόγω ανεπαρκούς αριθμού σαρωτών. Υπενθυμίζεται ότι οι δύο ομάδες είχαν εξαντλήσει τα 7.870 εισιτήρια που τους είχαν διατεθεί από την ΕΠΟ.

