ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Ένταση με την αστυνομία και προβλήματα εισόδου στο Πανθεσσαλικό (Βίντεο)

Λίγη ώρα πριν από τη σέντρα του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson μεταξύ ΠΑΟΚ και ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό, σημειώθηκαν μικρής διάρκειας εντάσεις έξω από το γήπεδο ανάμεσα σε οπαδούς του ΠΑΟΚ και αστυνομικές δυνάμεις.

Μεγάλος αριθμός φίλων της ομάδας της Θεσσαλονίκης είχε συγκεντρωθεί στο σημείο ελέγχου, όπου πραγματοποιούνταν η είσοδος προς τις κερκίδες, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί συνωστισμός και στιγμιαία ένταση με τις αρχές. Η κατάσταση, ωστόσο, δεν πήρε διαστάσεις και αποκαταστάθηκε γρήγορα.

🦅🚨 Μικροένταση των οπαδών του ΠΑΟΚ με την αστυνομία μια ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης με τον ΟΦΗ για τον τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας! #paokfc pic.twitter.com/DCTXrGHyAs— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 25, 2026

Η αστυνομία προχώρησε σε περιορισμένη χρήση σπρέι για να διαχειριστεί τη ροή του κόσμου, ενώ στη συνέχεια έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να ομαλοποιηθεί η διαδικασία εισόδου στο γήπεδο.

Παράλληλα, καθυστερήσεις και ταλαιπωρία αντιμετώπισαν και οι φίλοι του ΟΦΗ, καθώς υπήρξαν προβλήματα στην ταυτοποίηση των εισιτηρίων λόγω ανεπαρκούς αριθμού σαρωτών. Υπενθυμίζεται ότι οι δύο ομάδες είχαν εξαντλήσει τα 7.870 εισιτήρια που τους είχαν διατεθεί από την ΕΠΟ.