Ιωάννα Τούνη: Η πρώτη απάντηση μετά τη σύλληψή της – «Διασύρθηκα για 9 χρόνια και οδηγήθηκα στο τμήμα επειδή μίλησα»

Με ένα επτάλεπτο βίντεο που ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ιωάννα Τούνη εμφανίστηκε εμφανώς φορτισμένη, επιχειρώντας να δώσει τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα που οδήγησαν στη σύλληψή της τις προηγούμενες ημέρες.

Η influencer είχε μόλις βιώσει μια σημαντική εξέλιξη στην πολύχρονη υπόθεσή της, καθώς δικαστική απόφαση έκρινε ένοχους τους δύο κατηγορούμενους για τη διαρροή προσωπικού της υλικού (revenge porn), επιβάλλοντάς τους ποινές φυλάκισης με αναστολή.

Όπως ανέφερε, η απόφαση αυτή της δημιούργησε για πρώτη φορά μετά από εννέα χρόνια ένα αίσθημα ανακούφισης.

Η απρόσμενη συνάντηση σε νυχτερινό κέντρο

Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα και συγκεκριμένα το βράδυ της Παρασκευής (03.04), κατά τη διάρκεια εξόδου της για να γιορτάσει την εξέλιξη αυτή, ήρθε αντιμέτωπη με έναν εκ των καταδικασθέντων στον ίδιο χώρο διασκέδασης.

Σύμφωνα με την ίδια, παρά τις προσπάθειες να απομακρυνθεί ο συγκεκριμένος άνδρας, κάτι τέτοιο δεν κατέστη εφικτό, με αποτέλεσμα τελικά να αποχωρήσει η ίδια.

Η ανάρτηση και οι νομικές συνέπειες

Σε κατάσταση έντονης συναισθηματικής φόρτισης, η Ιωάννα Τούνη προχώρησε σε ανάρτηση βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατονομάζοντας τον άνδρα. Η ενέργεια αυτή οδήγησε σε κατάθεση μήνυσης σε βάρος της, καθώς –όπως επισημαίνεται– η δημοσιοποίηση στοιχείων εμπλεκομένων απαγορεύεται από τη νομοθεσία.

Η σύλληψη και η διαδικασία του αυτοφώρου

Την επόμενη ημέρα, αστυνομικοί μετέβησαν στην οικία της και την οδήγησαν στο τμήμα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα.

Οι δηλώσεις και τα ερωτήματα περί δικαιοσύνης

Μέσα από το βίντεό της, η ίδια εξέφρασε την αγανάκτησή της για την εξέλιξη των γεγονότων, θέτοντας ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία της δικαιοσύνης και την αντιμετώπιση των θυμάτων. Όπως υποστήριξε, παρά τη δικαστική καταδίκη, οι υπαίτιοι παραμένουν ελεύθεροι, ενώ η ίδια βρέθηκε αντιμέτωπη με τη σύλληψη λόγω της δημόσιας αναφοράς στο όνομά τους.

Αναλυτικά όσα είπε η Ιωάννα Τούνη:

Το μήνυμα για τα θύματα

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Ιωάννα Τούνη αναφέρθηκε ευρύτερα στη στάση της κοινωνίας απέναντι στα θύματα, υπογραμμίζοντας ότι πολλές γυναίκες αποφεύγουν να μιλήσουν, φοβούμενες τις συνέπειες. Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι σε αρκετές περιπτώσεις η δικαστική διαδικασία δεν προσφέρει την αναμενόμενη προστασία, γεγονός που –όπως σημείωσε– ενισχύει το αίσθημα αδικίας.