Τραμπ: Ακύρωσε το ταξίδι Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες με το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε το προγραμματισμένο ταξίδι στο Ισλαμαμπάντ των απεσταλμένων του Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ για ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν, μετέδωσε σήμερα το Fox News.

Το αμερικανικό δίκτυο μετέδωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε στο Fox για την ακύρωση του ταξιδιού.

“Είπα στους συνεργάτες μου πριν από λίγο καθώς ετοιμάζονταν να φύγουν: ‘Όχι, δεν θα κάνετε μια πτήση 18 ωρών για να πάτε εκεί”, δήλωσε ο Τραμπ σε μια δημοσιογράφο του δικτύου, η οποία αναφέρει ότι είχε τηλεφωνική συνομιλία μαζί του.

Η ιρανική αντιπροσωπεία αναχώρησε από το Πακιστάν

Νωρίτερα από πακιστανικές κυβερνητικές πηγές έγινε γνωστό ότι κατά την διάρκεια της επίσκεψής του στο Πακιστάν ο Αμπάς Αραγτσί είπε στους πακιστανούς αξιωματούχους ποιες είναι οι διαπραγματευτικές θέσεις της Τεχεράνης και διατύπωσε τις ιρανικές επιφυλάξεις επί των αμερικανικών απαιτήσεων.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη δεν θα δεχθεί «μαξιμαλιστικές απαιτήσεις» από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο εκπρόσωπός του Ισμαΐλ Μπαγαΐ δήλωσε μέσω του Χ ότι καμία συνάντηση δεν έχει προγραμματισθεί ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ και ότι οι ιρανικές θέσεις θα διαβιβασθούν στην αμερικανική πλευρά μέσω των πακιστανών μεσολαβητών.