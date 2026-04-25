ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Οι ενδεκάδες στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας

Λίγη ώρα απομένει για τη σέντρα του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας (25/04, 20:30), όπου ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ, με τους δύο προπονητές να έχουν ήδη γνωστοποιήσει τις επιλογές τους για την αρχική ενδεκάδα.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου παρατάσσει την ομάδα του με όλα τα βασικά του στελέχη από το ξεκίνημα, επιλέγοντας μεταξύ άλλων τους Μεϊτέ, Κένι και Ζίβκοβιτς, δείχνοντας ξεκάθαρα την πρόθεσή του για δυναμικό ξεκίνημα.

Στην άλλη πλευρά, ο Χρήστος Κόντης εμπιστεύεται επίσης τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του για τον ιστορικό αγώνα του ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, θέλοντας να διεκδικήσει τον τίτλο με το καλύτερο δυνατό σχήμα.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Μύθου

Η ενδεκάδα του ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Πούγγουρας, Κωστούλας, Σενγκέλια, Αθανασίου, Ανδρούτσος, Καραχάλιος, Νους, Φούντας, Σαλσίδο