Klavdia: Η πρώτη on camera απάντηση για την δικαστική διαμάχη της – «Ο Oge δεν έχει καμία εμπλοκή»

Η κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» συνάντησε την Klavdia στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λίγο πριν την αναχώρησή της για το Λονδίνο. Η νεαρή τραγουδίστρια παραχώρησε την πρώτη της on camera απάντηση σχετικά με τη δικαστική διαμάχη που απασχόλησε πρόσφατα τη δημοσιότητα.

Η ίδια αναφέρθηκε στις καταγγελίες για τη διαρροή προσωπικών της στιγμών από πρώην σύντροφό της, τονίζοντας πως το θέμα έχει πλέον λήξει οριστικά.

Η Klavdia εξέφρασε την ικανοποίησή της, καθώς η δικαιοσύνη την δικαίωσε πλήρως για τη συγκεκριμένη δυσάρεστη υπόθεση.

Όλα όσα είπε η Klavdia

Η καλλιτέχνις θέλησε να ξεκαθαρίσει πως ο Oge δεν έχει την παραμικρή εμπλοκή με το περιστατικό, παρά τα όσα είχαν γραφτεί αρχικά και διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες που συνέδεαν τον γνωστό παραγωγό με τη δικαστική περιπέτεια.

«Αυτό το θέμα για μένα έχει λήξει. Δικαστικά είναι υπέρ μου. Από εκεί και πέρα, ήταν μια πολύ κακόβουλη πράξη εναντίον μου. Το πιο δυσάρεστο είναι ότι ενεπλάκη το όνομα του OGE χωρίς να υπάρχει καμία εμπλοκή του ανθρώπου αυτού», αρκέστηκε να πει η Klavdia.

Θυμίζουμε ότι από τις αρχές του 2026, η τραγουδίστρια είναι σε σχέση με τον Γιάννη Νερούτσο. Παρόλο που ο ίδιος κρατά χαμηλό προφίλ, η Klavdia επιβεβαίωσε πρόσφατα τη σχέση τους, δημοσιεύοντας την πρώτη τους κοινή φωτογραφία στα social media.

Πριν από την τωρινή της σχέση, η Klavdia ήταν για περίπου έναν χρόνο ζευγάρι μαζί με τον γνωστό μουσικό παραγωγό και ράπερ OGE. Ο χωρισμός τους έγινε γνωστό το φθινόπωρο του 2025, με την ίδια να δηλώνει πως διατηρούν καλές σχέσεις.

«Είμαστε πολύ καλά. Δεν είμαστε ούτε οι πρώτοι ούτε οι τελευταίοι που χωρίζουμε. Να σου πω και την αλήθεια δεν θέλω να απασχολώ τον κόσμο με τα προσωπικά μου, αλλά με την μουσική. Αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι, μας ξέρετε, αλλά τώρα θα μας ξέρετε αλλιώς.

«Αγαπιόμαστε, θαυμαζόμαστε, όλα καλά. Θα ξανά συνεργαστούμε και θα ξανά δουλέψουμε. Δεν θα τα ισοπεδώσουμε όλα και να κάνουμε ότι δεν γνωριζόμαστε. Ο κόσμος έχει σοβαρότερα προβλήματα από το τι κάνω εγώ με τον OGE. Η σχέση έρχεται και σε βρίσκει. Αυτό είχε τύχει. Γιατί να κλείσεις τα μάτια σου σε κάτι τόσο όμορφο;», είχε δηλώσει η τραγουδίστρια για τον χωρισμό της από τον OGE.

