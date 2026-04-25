Πατήσια: Συναγερμός για φωτιά σε διαμέρισμα 4ου ορόφου

Το απόγευμα του Σαββάτου (25/04) σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική, όταν ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα 4ου ορόφου στα Πατήσια, στην περιοχή των οδών 28ης Οκτωβρίου και Αννίνου.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα μαζί με ένα κλιμακοφόρο, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί εγκλωβισμοί ή τραυματισμοί, ενώ τα αίτια της φωτιάς παραμένουν υπό διερεύνηση από την Πυροσβεστική.