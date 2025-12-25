Ημαθία: Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 22χρονο ύστερα από μετωπική σύγκρουση οχημάτων (βίντεο)

Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα των Χριστουγέννων στην Ημαθία, με έναν 22χρονο να χάνει τη ζωή του σε μετωπική σύγκρουση αυτοκινήτων.

Όπως μεταδίδει το veriotis.gr, το τροχαίο δυστύχημα έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή της Αλεξάνδρειας, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά.

Πυροσβέστες που βρέθηκαν στο σημείο απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις του τον 22χρονο οδηγό του ενός εκ των δύο ΙΧ.

Από τη σύγκρουση, τραυματίστηκε και ένας 20χρονος που επέβαινε στο ίδιο όχημα. Στο δεύτερο όχημα τραυματίστηκαν ο 24χρονος οδηγός, ένας 60χρονος και μια 67χρονη.

Για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Αλεξάνδρειας.