Αλεξάνδρεια Ημαθίας: Κατέρρευσε οροφή σούπερ μάρκετ – Τραυματίστηκε πελάτης

Τρόμος επικράτησε σε σούπερ μαρκετ στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας όταν κατέρρευσε τμήμα της οροφής εν ώρα λειτουργίας, τραυματίζοντας πελάτη.

«Από καθαρή τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα», αναφέρει το Σωματείο Εργαζομένων στη σχετική ανακοίνωσή του, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό άμεσο αποτέλεσμα των ανεπαρκών μέτρων υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

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«Το προηγούμενο διάστημα σημειώθηκαν καταρρεύσεις ραφιών σε αποθήκες με αποτέλεσμα τον τραυματισμό συναδέλφου, ενώ σε πολλά καταστήματα έξοδοι διαφυγής και πυροσβεστικές φωλιές παραμένουν αποκλεισμένες από εμπορεύματα, μετατρέποντας τους χώρους δουλειάς σε επικίνδυνες παγίδες για εργαζόμενους και πελάτες» υποστήριξε.

Από την πλευρά τους, οι εργαζόμενοι ζητούν «να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του περιστατικού και να αποδοθούν οι ευθύνες όπου υπάρχουν».

Παράλληλα, απαιτούν «να ληφθούν άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία εργαζομένων και πελατών» και «να πραγματοποιηθούν ουσιαστικοί έλεγχοι σε όλα τα καταστήματα, τις αποθήκες και τους χώρους εργασίας».