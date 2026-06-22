Θρίλερ στην Ημαθία: Αυτοκίνητο εντοπίστηκε σε αρδευτικό κανάλι – Νεκρός ένας 24χρονος

Τη σορό ενός άνδρα ανέσυραν πυροσβέστες από ΙΧ αυτοκίνητο, που εντοπίστηκε μέσα σε αρδευτικό κανάλι στην περιοχή Νησέλλι στην Ημαθία.

Η σορός του άνδρα, αγνώστων λοιπών στοιχείων, ανασύρθηκε από έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα που μετέβησαν στο σημείο. Νωρίτερα, γύρω στη 1 τα ξημερώματα, πολίτης που είχε εντοπίσει το αυτοκίνητο, είχε ειδοποιήσει την Αστυνομία.

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Οι πυροσβέστες αφού εντόπισαν το όχημα, το ρυμούλκησαν προς την όχθη και με τη χρήση διασωστικών εργαλείων άνοιξαν το όχημα και εντόπισαν τη σορό ενός άνδρα. Στη συνέχεια, την παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο ΚΥ Αλεξάνδρειας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, πρόκειται για 24χρονο οδηγό, ωστόσο περισσότερο φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει ο ιατροδικαστής, που θα εξετάσει τη σορό.

Προς το παρόν, οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο νεαρός βρέθηκε με το αυτοκίνητό του στο αρδευτικό κανάλι στην Ημαθία παραμένουν άγνωστες και διερευνώνται.