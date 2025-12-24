Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
ΕΛΛΑΔΑ

Ανείπωτη τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρό 7χρονο παιδί μετά από μετωπική σύγκρουση με φορτηγό

Τραυματίστηκαν οι γονείς του

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 24/12 όταν ένα 7χρονο παιδί έχασε τη ζωή του μετά από μετωπική σύγκρουση με φορτηγό στην Χαλκιδική.

Συγκεκριμένα, το 7χρονο αγόρι σκοτώθηκε όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με ΙΧ φορτηγό, που οδηγούσε 59χρονος στο 55ο χιλιόμετρο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Ιερισσού.

Τραυματίστηκαν η 45χρονη οδηγός και ο 43χρονος επιβάτης του αυτοκινήτου, γονείς του 7χρονου. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου.

