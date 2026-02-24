Ίλιον: Διασώστης τραγουδούσε αντί να προσφέρει πρώτες βοήθειες σε λιπόθυμη γυναίκα – Διατάχθηκε ΕΔΕ

Ένα παράξενο περιστατικό σημειώθηκε σε νυχτερινό κέντρο στο Ίλιον, όπου μία γυναίκα λιποθύμησε μετά από ξαφνική αδιαθεσία, και όταν έφτασε το ΕΚΑΒ με δύο διασώστες, ο ένας φέρεται να αγνόησε την ύπαρξη της ασθενούς, ξεκινώντας να τραγουδάει.

Οι θαμώνες του μαγαζιού στο Ίλιον παρακολουθούσαν «παγωμένοι» τον διασώστη του ΕΚΑΒ να τραγουδάει, ενώ εκείνος είχε κληθεί για το περιστατικό με τη γυναίκα που είχε λιποθυμήσει. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο διασώστης κοντεύει να πάρει σύνταξη, ενώ στο παρελθόν έχει εμπλακεί σε διάφορα περιστατικά.

Λόγω αδιαθεσίας η γυναίκα έπεσε στο πάτωμα, και είχε αρχίσει να ανακτά τις αισθήσεις όταν κατέβηκαν από το ασθενοφόρο οι δύο διασώστες, με τον ένα να ζητά από τον συνάδελφο του να κατεβάσει την καρέκλα μεταφοράς ασθενούς.

Ο 62χρονος διασώστης, την ώρα που επιχειρούσε να ανοίξει την καρέκλα, φέρεται να άρχισε να φωνάζει και να βρίζει για τους ιμάντες που κρέμονταν, κάτι το οποίο προκάλεσε αμηχανία σε όσους βρίσκονταν κοντά στην είσοδο.

Τελικά μπήκαν στο κατάστημα και η γυναίκα είχε αρχίσει να συνέρχεται, όταν ο 62χρονος διασώστης πλησίασε την τραγουδίστρια του προγράμματος, πήρε το μικρόφωνο και ξεκίνησε να τραγουδάει: «Μια γυναίκα πήγε να με τρελάνει να με στείλει στο Δαφνί και γλίτωσα τελευταία στιγμή».

Αυτόπτης μάρτυρας είπε: «Το πλήρωμα ήταν δύο άτομα, δεν ξέρω ποιος ήταν οδηγός και ποιος ήταν δίπλα. Όταν βγήκαμε, ο ένας, αυτός που τραγούδαγε, φαινόταν ότι είχε νεύρα».

Τελικά η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία της.

«Βαρύ παρελθόν» έχει ο διασώστης – ΕΔΕ για το περιστατικό

Ο 62χρονος διασώστης έχει «βαρύ» ιστορικό, καθώς στο παρελθόν έχει εμπλακεί σε περιστατικά που του κόστισαν πειθαρχικές κυρώσεις από το ΕΚΑΒ. Συγκεκριμένα, φέρεται να είχε συμμετάσχει σε ξυλοδαρμό χειριστή ασυρμάτου, σε επίθεση κατά γιατρού στο Τζάνειο νοσοκομείο, σε μεταφορά ασθενούς με ασθενοφόρο χωρίς ιατρική ανάγκη, ενώ έχει καταγγελθεί και από την πρώην σύντροφό του για ενδοοικογενειακή βία.

Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, το περιστατικό προκάλεσε σοκ και συζητήσεις για την επαγγελματική συμπεριφορά ενός επείγοντος συμβάντος, ενώ για τον συγκεκριμένο διασώστη έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ).