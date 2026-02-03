Ίλιον: Ταξί μπήκε ανάποδα σε μονόδρομο και κατέληξε αναποδογυρισμένο (Βίντεο)
Άφαντος ο οδηγός
Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (03/02) στο Ίλιον, όταν ένα ταξί μπήκε ανάποδα σε μονόδρομο και αναποδογύρισε.
Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο οδηγός φέρεται να απομακρύνθηκε από το σημείο, αφήνοντας εγκαταλελειμμένο το όχημα.
Έχουν ξεκινήσει οι έρευνες για να εντοπιστεί ο οδηγός, ενώ οι αρχές καλούν τους πολίτες να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να βοηθήσει. Μέχρι στιγμής είναι αδιευκρίνιστες οι συνθήκες του ατυχήματος, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο μέθης ή άλλων παραγόντων.
