Άστραψε και βρόντηξε ο Τραμπ: “Ζηλιάρηδες ή κακοί, οι χαζοί που νομίζουν ότι δεν ήμουν σκληρός με το Ιράν”

Σε ανάρτηση του ο Ντόναλντ Τραμπ εκτοξεύει πυρά κατά των επικριτών του σχετικά με την συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν και το ενδεχόμενο να παραχώρησε πολλά στο “deal” με την Τεχεράνη.

Με ξέσπασμα του στο Truth Social, o Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει «Αυτοί οι ανόητοι, που νομίζουν ότι δεν έχω υπάρξει αρκετά σκληρός με το Ιράν, την ίδια στιγμή που το Χρηματιστήριο μόλις κατέγραψε ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΨΗΛΟ και οι τιμές του πετρελαίου “κατρακυλούν”, είναι είτε ζηλιάρηδες, είτε κακοί άνθρωποι, είτε χαζοί. ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΞΑΝΑ!!! Πρόεδρος DJT»

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Την ίδια στιγμή, οι διπλωματικές αναμοχλεύσεις για την συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν και το πλαίσιο ειρήνης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου έχουν πάρει κεντρικό ρόλο στην Μέση Ανατολή με τα διεθνή μέσα να μετρούν κερδισμένους και χαμένους από το πλαίσιο 14 σημείων.

Με την υπογραφή της αρχικής συμφωνίας, οι ΗΠΑ και το Ιράν δεν συμφωνούν απλά σε μία εκεχειρία αλλά ένα πλαίσιο που διαμορφώσει την κατάσταση στην Μέση Ανατολή μετά το τέλος του πολύμηνου πολέμου. Την ίδια στιγμή, από αυτή επηρεάζονται πλήθος κρατών και περιοχών με τους κεντρικούς “παίκτες” να είναι το Ιράν, το Ισραήλ αλλά και οι ΗΠΑ.

Την στιγμή που το Ισραήλ εκφράζει καχυποψία για τις προθέσεις της Τεχεράνης καθώς το Τελ Αβίβ δεν θα έχει την δυνατότητα να κάνει εκταταμένες επιχειρήσεις στον Λίβανο καθώς στο πλαίσιο της συμφωνίας ειρήνης εντάσσεται και αυτός.

🚨 President Donald J. Trump has SIGNED the Iran Memorandum of Understanding at Versailles in France. 🇺🇸 pic.twitter.com/JQ6qlbvFAF— The White House (@WhiteHouse) June 17, 2026

ΝΥΤ: Ο Τραμπ ζήτησε την άνευ όρων παράδοση και βρέθηκε “προ εκπλήξεως”

Την Τετάρτη γνωστοποιήθηκε το τελικό κείμενο 14 σημείων της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν που διαβάστηκε δημόσια από ανώτερο κυβερνητικό αξιωματούχο. Στα σημεία που διαβάστηκαν δεν υπάρχει κανένα στοιχείο για “άνευ όρων” παράδοση του Ιράν όπως είχε υποστηρίξει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Αντιθέτως, σύμφωνα με το δημοσίευμα, κάθε τμήμα του εγγράφου συνοδευόταν από επεξηγήσεις και υπεράσπιση, ενώ το συνολικό αποτέλεσμα έδειχνε μια διαφορετική εικόνα ισορροπιών: το Ιράν, παρά τη σύγκρουση με μια υπερδύναμη, εμφανιζόταν όχι ηττημένο αλλά σε θέση να αξιοποιήσει διπλωματικά τα αποτελέσματα.

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Η συμφωνία ξεκινά με την πρόβλεψη για επανεκκίνηση της δυνατότητας της Τεχεράνης να αντλεί έσοδα δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις εξαγωγές πετρελαίου, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις για ένα πιο εκτενές πλαίσιο συνεχίζονται. Το επόμενο στάδιο αφορά ένα πιο μακροπρόθεσμο κείμενο, το οποίο, σύμφωνα με τον Τραμπ, θα μπορούσε να “σταματήσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν για τα επόμενα 15 ή 20 χρόνια”.

Το ίδιο μνημόνιο, που υπεγράφη από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ιρανό πρόεδρο, προβλέπει επίσης σταδιακή αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, που παραμένουν δεσμευμένα για χρόνια. Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι η διαδικασία αυτή θα εξαρτηθεί από “καλή συμπεριφορά” της Τεχεράνης, αν και επικριτές επισημαίνουν ότι στην πράξη πρόκειται για αντίστοιχη παραχώρηση με εκείνη που είχε γίνει το 2015 από την κυβέρνηση Ομπάμα, την οποία ο τωρινός πρόεδρος ακύρωσε πριν από κάποια χρόνια.

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Παρά τις στρατιωτικές επιτυχίες που επικαλείται η Ουάσιγκτον, όπως η καταστροφή ναυτικών και αεροπορικών δυνατοτήτων του Ιράν και η πλήξη κρίσιμων στρατιωτικών υποδομών, ο ίδιος ο Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει ότι οι επιχειρήσεις αυτές δεν αποτελούσαν τον τελικό στόχο.

“Φοβήθηκα οικονομική καταστροφή, δεν ήθελα να μοιάσω στον Χούβερ”

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξήγησε δημόσια τον λόγο για τον οποίο επιτάχυνε την επίτευξη συμφωνίας, αναφερόμενος στον Χέρμπερτ Χούβερ, τον πρόεδρο που βρέθηκε στην εξουσία όταν ξέσπασε η Μεγάλη Ύφεση του 1929.

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Όπως δήλωσε σε δημοσιογράφους στην Εβιάν της Γαλλίας: “Ήταν πάντα ο πρόεδρος που δεν ήθελα να μοιάσω. Δεν ήθελα να δω οικονομική καταστροφή”.

Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι μια συνέχιση της σύγκρουσης θα οδηγούσε σε εξάντληση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου.

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Στα χαρτιά, η συμφωνία τερματίζει τις εχθροπραξίες στην περιοχή, επαναφέρει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, χαλαρώνει τις κυρώσεις κατά του Ιράν και ανοίγει παράθυρο 60 ημερών για συνομιλίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα.

Στην πραγματικότητα, όμως, νέους συσχετισμούς ισχύος που επηρεάζουν όχι μόνο την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη αλλά και το Ισραήλ, τις μοναρχίες του Κόλπου, τον Λίβανο και συνολικά την περιφερειακή αρχιτεκτονική ασφαλείας.

Axios: Βγάζει καπνούς ο Νετανιάχου

Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ήταν πιθανότατα το μόνο κράτος στην περιοχή που ήθελε να συνεχιστεί η πολεμική επιχείρηση κατά του Ιράν έχοντας διαφορετική στόχευση στον πόλεμο και συνεχίζοντας μέχρι πρόσφατα τις επιθέσεις στο Λίβανο κατά της οργάνωσης που συνδέεται άμεσα με το καθεστώς της Τεχεράνης, την Χεζμπολάχ.

Όπως αναφέρει το Axios, ο Νετανιάχου επέλεξε τη σιωπή την ημέρα που ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε τη συμφωνία, αποφεύγοντας να συγκρουστεί δημόσια με τον σημαντικότερο σύμμαχό του. Πίσω από τις κλειστές πόρτες, ωστόσο, η δυσαρέσκεια είναι έντονη.

Το πρόβλημα για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό είναι διπλό. Από τη μία είχε υποσχεθεί στους πολίτες του «ολική νίκη» απέναντι στο Ιράν και αυτό σίγουρα δεν ήρθε. Το ιρανικό καθεστώς άντεξε και κατά πολλούς αναλυτές εμφανίζεται ακόμη πιο ενισχυμένο. Από την άλλη, κατέληξε να βλέπει τον Τραμπ να τερματίζει τον πόλεμο μέσω μιας συμφωνίας που κατά τα φαινόμενα ευνοεί την Τεχεράνη.

Σύμφωνα με το Axios, ο Νετανιάχου βρίσκεται πλέον σχετικά απομονωμένος στη διεθνή σκηνή όσον αφορά την αντίθεσή του στη συμφωνία.

Ακόμη και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που θεωρούνταν η πιο σκληρή φωνή μεταξύ των αραβικών κρατών του Κόλπου απέναντι στο Ιράν, συντάχθηκαν τελικά με τη γενικότερη περιφερειακή συναίνεση υπέρ της αποκλιμάκωσης.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στην Ουάσιγκτον. Παρότι αρκετοί Ρεπουμπλικανοί εκφράζουν επιφυλάξεις για τη συμφωνία, οι περισσότεροι αποφεύγουν να επιτεθούν ανοιχτά σε μια πρωτοβουλία που φέρει την προσωπική σφραγίδα του Ντόναλντ Τραμπ.

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι δεν πρόκειται να επαναληφθεί το σκηνικό του 2015, όταν ο Νετανιάχου είχε απευθυνθεί στο αμερικανικό Κογκρέσο προκειμένου να πολεμήσει τη συμφωνία του Μπαράκ Ομπάμα με το Ιράν. Σήμερα, μια τέτοια δημόσια αντιπαράθεση με τον Τραμπ θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή κρίση στις σχέσεις των δύο ηγετών.

Κατά τη διάρκεια της συνόδου των G7, ο Τραμπ ευχαρίστησε μεν τον Νετανιάχου για τη συνεργασία τους κατά τη διάρκεια του πολέμου, αλλά δεν απέφυγε και τις αιχμές. NEW: "In all fairness to Bibi Netanyahu, who happens to be a good man, he gets a little excited sometimes."



President Trump says he urged Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu to take a “softer touch” in dealing with Hezbollah targets in Lebanon.



"I said, you can do a… pic.twitter.com/8Eota7sXgk— Fox News (@FoxNews) June 17, 2026

«Ο Μπίμπι είναι καλός άνθρωπος. Μερικές φορές ενθουσιάζεται λίγο. Εμείς είμαστε ο μεγάλος εταίρος και εκείνος ο πολύ μικρός εταίρος», δήλωσε.