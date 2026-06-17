Θεσσαλονίκη: Μαχαίρωσαν και λήστεψαν 24χρονο στο κέντρο – Τρεις συλλήψεις

Σκηνές βίας εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης (17/06) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ένας 24χρονος άνδρας από τη Συρία έπεσε θύμα ληστείας και τραυματίστηκε με μαχαίρι.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 04:00 στην οδό Αριστοτέλους. Τρεις αλλοδαποί νεαρής ηλικίας –δύο υπήκοοι Αιγύπτου και ένας υπήκοος Αφγανιστάν– μαζί με δύο ακόμη άτομα, φέρονται να προσέγγισαν τον 24χρονο και να τον αιφνιδίασαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αφού αρχικά τον απασχόλησαν, στη συνέχεια του επιτέθηκαν, χτυπώντας τον και τραυματίζοντάς τον με αιχμηρό αντικείμενο. Παράλληλα, του αφαίρεσαν το κινητό τηλέφωνο και τη ζακέτα του πριν διαφύγουν από το σημείο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης, όπου του παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Έπειτα από αστυνομικές έρευνες, συνελήφθησαν τρεις από τους φερόμενους ως δράστες, ηλικίας 17, 20 και 23 ετών, από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία από κοινού, απείθεια και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπόλοιπων εμπλεκομένων συνεχίζονται.