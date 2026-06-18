Ηράκλειο: Εγκεφαλικά νεκρός ο φωτογράφος και πατέρας που παρασύρθηκε και εγκαταλείφθηκε από ΙΧ – Η συγκλονιστική απόφαση της οικογένειας

Την μάχη για την ζωή έχασε 40χρονος πατέρας μετά από τροχαίο στο Ηράκλειο στο οποίο παρασύρθηκε και εγκαταλείφθηκε από οδηγό ΙΧ την περασμένη βδομάδα (10/6).

Σύμφωνα με το neakriti.gr, το τροχαίο εκτυλίχθηκε την προηγούμενη Τετάρτη στη συμβολή της Εθνικής Αντιστάσεως με την οδό Παπανδρέου. Ο άτυχος πατέρας, συνόδευσε το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας ηλικίας 6 ετών σε εξωσχολική δραστηριότητα.

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Επιστρέφοντας πεζός προς το αυτοκίνητό του στο οποίο βρισκόταν η σύζυγος του και το μικρότερο παιδάκι της οικογένειας 4,5 ετών, παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο το οποίο τον εγκατέλειψε. Ο 40χρονος φωτογράφος εκσφενδονίστηκε στο οδόστρωμα και υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις όπως διαπιστώθηκε στο ΠΑΓΝΗ όπου μεταφέρθηκε μετά το τροχαίο στην περιοχή του Ηρακλείου, ενώ ο υπαίτιος οδηγός εντοπίστηκε και συνελήφθη το ίδιο βράδυ.

Μετά από μια εβδομάδα άνισης μάχης με το θάνατο, κατά την ίδια πηγή οι γιατροί στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ ξεκίνησαν την εφαρμογή των πρωτοκόλλων πιστοποίησης του εγκεφαλικού θανάτου για τον άτυχο 40χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες η οικογένεια έχει δώσει το πράσινο φως στους γιατρούς να εξετάσουν το ενδεχόμενο της δωρεάς οργάνων, δίνοντας ένα ηχηρό παράδειγμα θάρρους και μεγαλοψυχίας.