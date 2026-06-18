Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026: Αυτά είναι τα θέματα στο Γραμμικό Σχέδιο

Συνεχίστηκαν με το Γραμμικό Σχέδιο σήμερα Πέμπτη 16 Ιουνίου οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τους υποψήφιους που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές 2026.

Το υπουργείο Παιδείας, λίγο μετά τις 10:30 το πρωί, έδωσε στη δημοσιότητα τα θέματα που έπεσαν στο Γραμμικό Σχέδιο:

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Οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων αφορούν στους υποψηφίους Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) για τις Πανελλήνιες, οι οποίοι έχουν δηλώσει εξέταση σε ένα ή περισσότερα Ειδικά Μαθήματα προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για εισαγωγή το τρέχον έτος σε Σχολή ή Τμήμα, για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα.

Οι εξετάσεις των Ειδικών μαθημάτων θα συνεχιστούν με τα Γερμανικά (Παρασκευή 19 Ιουνίου) και τη Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία (Σάββατο 20 Ιουνίου).

Οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων θα ολοκληρωθούν την ερχόμενη εβδομάδα, με τα μαθήματα: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία (Δευτέρα 22 Ιουνίου), Γαλλικά (Τρίτη 23 Ιουνίου), Ιταλικά (Τετάρτη 24 Ιουνίου) και Ισπανικά (Πέμπτη 25 Ιουνίου).

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα των ξένων γλωσσών είναι τρεις (3) ώρες, ενώ των Σχεδίων (Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες. Για το μουσικό μάθημα Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 4 έως 6 λεπτά ανά υποψήφιο, ενώ για το μουσικό μάθημα Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία, η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια τρεις (3) ώρες και 30 λεπτά.

Υπενθυμίζεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, το DEBATER σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς παρουσιάζει έγκυρα και έγκαιρα τα θέματα και τις απαντήσεις τους.